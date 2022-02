Partea nevăzută a negocierii ruso-ucrainene

Ajungerea la o înțelegere durabilă în urma negocierilor directe este puțin probabilă fără medierea internațională a unei entități terțe, neutre și imparțiale, agreată de ambele părți. Belarusul, partener obedient al Rusiei nu se califică, discuțiile de la granița Belarusului cu Ucraina neputându-se converti în garanții și certitudini. Totuși, demersul are potențialul de a se constitui într-un instrument de dezescaladare.

Vorbim despre o negociere asimetrică, pe poziții de forță, fără suspendarea ostilităților în care obținerea concesiilor este dificil de obținut. Identificarea punctelor de interes comun este o adevărată provocare. Este de notorietate faptul că stilul de negociere rusesc este caracterizat de insensibilitate, fermitate, lipsă de transparențã, rigiditate, încãpãțânare, inflexibilitate și confruntare. Școala de negociere rusă este redutabilă. Negociatorii ruși sunt sensibili la ideea de putere, negociazã dur, fac foarte puține concesii. Alegerea locului negocierii este un alt avantaj al părții ruse, acceptarea sa de către partea ucraineană arată o disponibilitate crescută la concesii precum și o disponibilitate pentru sacrificarea obiectivelor de negociere de importanță mică sau medie în scopul fructificării celor de importanță mare.

În absența oricăror concesii, riscul blocării în angajamente poziționale este prezent. Efuziunea națională și internațională din jurul cauzei ucrainene poate fi un factor de blocare a unor concesii majore. Existența sau inexistența suprapunerii parțiale a plajelor de negociere ale părților este un alt factor determinant.

Părțile negociază cu adevărat sau doar simulează negocierea?

Este stoparea ostilităților în zona de interes comun a ambelor delegații? Răspunsul la aceaste întrebări influențează decisiv rezultatul oricăror negocieri prezente sau viitoare.

Dacă se vor aborda strategii de negociere conflictuale caracterizate prin poziții ferme, ignorarea compromisului, focalizarea doar pe propriile interese, nevoi și poziții, șansa ajungerii la un acord se va diminua mult.

Desigur, strategiile de negociere ofensive care urmãresc impunerea propriului scenariu prin preluarea controlului negocierii sunt extrem de probabile în ceea ce privește partea rusă.

Tehnicile, tacticile și strategiile de negociere puse pe masa de cele două delegații (cu mandat limitatat) vor ține cont de faptul că factorii decizionali nu sunt prezenți în niciuna dintre delegații, orice potențială soluție urmând a fi adoptată după consultarea cu decidenții din Kiev și Moscova. Specific unei negocieri de acest tip este și faptul că pãrțile se influențeazã și se condiționeazã reciproc încercând sã își modifice strategiile continuu.

Orice strategie poate suferi ajustãri dacã situația din teren se schimbã pe parcursul discuțiilor. Am rețineri cu privire la abordarea unui stil rațional de negociere, bazat pe argumente logice. Riscul adoptării unui stil de negociere coercitiv, bazat pe amenințări și intimidări este cel mai probabil. Adoptarea sa va îndepărta părțile de un posibil acord.

Să nu ne facem iluzii, puterea de negociere (care reprezintã ansamblul mijloacelor pe care negociatorul le poate utiliza în vederea obținerii unei soluții convenite cât mai aproape de poziția proprie) este la acest moment net în favoarea delegației ruse. Astfel, zona de compromis posibil tinde a merge înspre satisfacerea maximului obiectivelor de negociere rusești și minimului obiectivelor ucrainene.

Realizarea obiectivelor părților se pliazã perfect pe expresia: „Dã-mi ceea ce vreau pentru a-ți da ceea ce vrei.” Discuția inițiată va trebui să lămurească dacă acest aspect este posibil.

Pârghiile principale folosite în procesul de negociere (Informația, Puterea, Timpul) par a fi în favoarea rușilor. Situația este complexă și nu face obiectul articolului, de precizat că am folosit ”par a fi” nu ”sunt”. Cele trei pârghii pot influența raportul de putere din negociere.

Pe final, să nu uităm că negocierile au învinși și învingători. Contextul negocierii creionează posibile părți vulnerabile și vulnerabilități. Orice negociere are loc pe fondul unei stări psihice incomode, ce dă uneia dintre părți un sentiment de nesiguranțã, incertitudine și instabilitate, creează dezavantaje prin simpla acceptarea a desfășurării. Pe timp de pace o negociere ar arăta total diferit.

Premisele sunt pentru o negociere distributivă. Specificul acestui tip de negociere este acelea ca pãrțile implicate în acest joc cu sumă nulã încearcã fiecare dintre ele sã câștige, nefiind posibil ca o parte sã câștige fãrã ca cealaltã sã nu piardã. Există riscul real ca pãrțile negocierii să se axeze exclusiv pe anihilarea reciprocă. Astfel, orice concesie fãcutã ar putea să pară a fi un semn de slãbiciune iar lipsa concesiilor ar putea să pară un semn de putere. Existența unei negocieri raționale, bazată pe principii obiective nu este exclusă însă este puțin probabilă.

Posibilitatea desfășurării unor negocieri sterile prin care o parte nu dorește ajungerea la un acord însã dorește să lase impresia contrarã este de asemenea ridicată.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

