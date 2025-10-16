Liviu Negoiță va candida la Primăria Capitalei. Anunțul fostului primar al Sectorului 3

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 14:19
Liberalul Liviu Negoiță FOTO / Hepta

Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, a anunțat joi, 16 octombrie, că va candida la Primăria Capitalei, într-o conferință de presă în care și-a prezentat argumentele pentru revenirea în administrația locală.

„Astăzi vă anunț că am hotărât să candidez la Primăria Capitalei. Văzând ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, mi-am dat seama, atât eu, cât și colegii mei, că Bucureștiul este făcut încă o dată sandwich de clasa politică. După cum ați văzut și dumneavoastră, au fost fel și fel de figuri care s-au anunțat, care și-au dorit și își doresc susținerea clasei politice, a partidelor politice, a coaliției, a necoaliției etc.”, a declarat Negoiță.

Fostul primar a subliniat că își dorește sprijinul direct al bucureștenilor, mai degrabă decât al partidelor. „În ceea ce mă privește, vă anunț această candidatură și eu îmi doresc susținerea bucureștenilor. Cei care mă cunosc știu despre activitatea mea din administrația locală și din Parlament. Iar ceea ce m-a determinat pe mine să-mi anunț această candidatură — poate, la un moment dat, cineva se întreabă — totuși, de ce candidez la Primăria Capitalei?”, a spus el.

Negoiță a ridicat semne de întrebare asupra stării generale a Bucureștiului. „Aș putea să întorc o întrebare care, cu siguranță, rămâne retorică: ce este în București care să te mulțumească și care să meargă? Dacă cineva poate să-mi dea un exemplu, plecând de la trafic, de la școli, de la poluare, de la parcuri, de la absolut orice activitate, eu sunt gata să argumentez. Bucureștiul este un oraș părăsit și asta m-a determinat să-mi anunț candidatura.”

Fostul primar a amintit și experiența sa la conducerea Sectorului 3, între 2004 și 2012. „Iar atunci când vorbești în politică sau, mai ales, când acționezi, așa cum am făcut-o eu ca primar în Sectorul 3, în perioada 2004–2012, trebuie să vii cu argumente. Dați-mi voie, în câteva cuvinte, să vă exemplific de ce doresc să candidez la Primăria Capitalei și o să încep cu centrul istoric”.

Negoiță a atras atenția asupra stării centrului istoric al Capitalei: „Centrul istoric se află pe teritoriul Sectorului 3, iar în spatele hanului Manuc se află Curtea Veche. Curtea Veche este istoria noastră de la 1458, care, practic, astăzi este lăsată de Primăria Capitalei și nu începând de astăzi, ci de câțiva ani, probabil două mandate, și pe mandatul doamnei Firea, și pe mandatul domnului Oprescu și pe mandatul domnului președinte actual Nicușor Dan, este un abandon total”.

Liviu Negoiță are o carieră îndelungată în politică. După demisia premierului Emil Boc, în 2009, Negoiță a fost desemnat de președintele Traian Băsescu pentru funcția de premier, însă nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară, iar guvernul său nu a fost învestit. De asemenea, a deținut două mandate de deputat în Parlamentul României (1996–2000 și 2012–2016).

În administrația locală, Negoiță a fost primar al Sectorului 3 timp de două mandate, între 2004 și 2012, fiind reconfirmat în funcție până în 2012, când i-a succedat Robert Negoiță. În prezent, acesta este președinte al organizației PUSL București, fiind anterior membru al Partidului Democrat și ulterior al PDL.

