Meciul din optimile de finală de la Campionatul Mondial de snooker dintre australianul Neil Robertson și englezul Jack Lisowski a mers până în joc decisiv.

Câștigător a ieșit Jack Lisowski, scor 13-12!

Dar momentul cu adevărat special din acest neci a fost jocul 19 al acestui meci, când Neil Robertson a reușit breakul maxim, de 147 de puncte.

A fost doar pentru a 12-a oară când în istoria Mondialului de snooker un jucător izbutește breakul maxim - să joace toate bilele roșii cu bila neagră și apoi să închidă meciul.

Premiul pentru breakul maxim este de 15.000 de lire sterline, însă Robertson va împărți acest premiu cu Grame Dott, care a reușit o performanță similară în calificări. Dar în plus Robertson va mai lua 40.000 de lire sterline pentru că a reușit acest break maxim în fazele finale ale acestui turneu suprem.

A fost al cincilea break maxim din cariera lui Neil Robertson.

Jack Lisowski va juca în sferturi cu John Higgins.

"These are very, very special moments... 𝐢𝐭'𝐬 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫"

The Crucible crowd goes wild as Neil Robertson makes his first-ever World Championship maximum 👏@WeAreWST | @nr147 pic.twitter.com/uelCod147N