Uneori e atât de bine să nu-ți pese, crezi că vocile din jur nu contează, că nu au cum să-ți acopere vocea ta, că indiferent de ceea ce au de spus alții, tu îți rămâi oricum fidel. Și uneori, vocile din jur se fac atât de gălăgioase, încât ușor-ușor te împing spre îndoială.

Și dacă adevărul tău nu e cel corect, și dacă ei poate chiar au dreptate, și dacă tu te înșeli? Și dacă e într-adevăr mai bine să nu fii așa vocal în exprimare?

Când nu îți pasă, nu îți pasă de tine sau de alții? Când nu îți pasă e ca și cum ți-ai pune căști noise cancelling, care opresc sau diminuează valurile de voci din jur, valurile de opinii și îndemnuri despre cum să faci. Să nu-ți pese înseamnă să le pui pe mute, ele să continue să facă ce știu ele mai bine, și tu să continui să faci ce știi tu mai bine.

Și la un moment dat... îți pasă. Îți pasă pentru că nu toate vocile sunt ale străinilor pe care nu-i cunoști și a căror părere nu contează.

M-a învățat o prietenă că e bine să accepți un sfat de la o persoană care a trecut printr-o situație similară cu cea prin care treci și tu, și că a depășit-o cu bine, și mai important de atât, ți-a oferit sfatul doar după ce tu l-ai cerut. În toate celelalte situații, sfatul... nu mai e sfat, e dat cu părerea.

Și când nepăsarea se transformă în a-ți păsa, de fapt, permiți vocilor din jur să capete putere asupra ta, și adevărul lor să devină adevărul tău.

Neînfricarea e ca și cum ai merge cu mașina decapotabilă cu 90 km la oră pe un drum extravilan, neasfaltat, cu muzica ta preferată la maxim, în timp ce, de pe margine ai privitori care îți spun, tipă și se agită să încetinești că ridici praf. Fix așa e!

Fiind neînfricat, ridici praf în timp ce te simți bine, devii inconfortabil pentru unii, îi forțezi să se dea la o parte sau altora le faci chef să se urce în mașină cu tine. Oricum privesc ei, ție nu ți se schimbă parcursul.

Diferența fină între neînfricare și nepăsare este că mult mai tare te distrezi făcând zgomot decât fiind umil în liniștea ta. Ce obții când nu îți pasă?! Nimic, o mică frântură de liniște artificială.

Ce obții când ești neînfricat? TOTUL!

Am avut recent o dezbatere cu o persoană dragă mie legată de frica de eșec și frica de succes, cred că singurul punct comun între cele două ar fi că ambele sunt alimentate de "nepăsare", te faci că nu sunt importante pentru tine și le amâni dezbaterea publică, adică să le aloci "scena" în care să fie discutată cu adevărat importanța lor în viața ta.

Voi reveni cu dezbaterea și pentru acestea, dar acum, vreau să zic că neînfricarea e cheia pentru amândouă, cum ar veni și pentru pesimiști și pentru optimiști: care e cel mai rău lucru care ți se întâmplă dacă ești neînfricat – depășești câteva bariere și eșuezi înainte de scopul final sau depășești câteva bariere și apoi bifezi scopul final mai ușor decât sperai?

Creierul are nevoie de reușite ca să ruleze automat pe neînfricare, dacă nu-l supunem frecvent la experiențe care nu îi convin, nepăsarea e mai la îndemână și vine chiar cu argumente solide: sunt în siguranță așa cum sunt, am tot ce mi-am dorit, am cât mi-am dorit, am ajuns acolo unde mi-am propus – acum să mă bucur. La un moment dat nepasarea echivaleaza cu stagnarea in zona de confort.

Neînfricarea este, și ce-ar fi dacă?!

Și ce-ar fi dacă nu mănânc carne o lună? Și ce-ar fi dacă merg într-un loc în care nu cunosc pe nimeni, și ce-ar fi dacă mă expun? De principiu, nimanui nu-i pasă, și imediat ce faci primul pas, nici frica nu mai e ce era 😊).

If you can't beat fear, just do it scared!

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

