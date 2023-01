Viata lui Nelson Mandela, pe Internet

Intreaga viata a lui Nelson Mandela, fost presedinte al Africii de Sud, va fi expusa intr-un muzeu virtual in cadrul unui proiect de colaborare intre Nelson Mandela Center of Memory si Google.

Internautii interesati de viata fostului presedinte al Africii de Sud vor putea accesa in muzeul virtual sute de documente si imagini scanate care il reprezinta pe Nelson Mandela de-a lungul vietii, informeaza publicatia The Sydney Morning Herald in editia electronica de miercuri.

Mai mult de atat, "viata lui Nelson Mandela" este impartita pe sectiuni, de la "primii ani" ai vietii, la perioada in care a fost presedinte si pana la retragerea din cariera politica.

Chiar daca Google a contribuit la proiect cu 1,25 de milioane de dolari, compania nu are niciun drept asupra muzeului virtual, Nelson Mandela Center of Memory fiind pe deplin responsabil pentru continutul materialelor prezentate.

