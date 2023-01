Ce șanse are Nelu Iordache să scape din închisoare după ce judecătorii i-au închis un dosar. „Regele asfaltului”, în aceeași situație ca Elena Udrea

Nelu Iordache mai are alte trei dosare nesoluționate pe rolul instanțelor. FOTO: YouTube.com

„Regele asfaltului” Nelu Iordache vrea să își anuleze condamnarea de 6 ani de pușcărie pentru complicitate la abuz în serviciu, un „tun” de 45 de milioane de lei dat cu ajutorul unor directori de la Drumuri și Poduri Craiova, după ce în urmă cu 3 zile a reușit să scape de Dosarul Bata Sky, în care era condamnat pe fond la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru infracțiuni economice.

Nelu Iordache are 2 condamnări definitive și alte trei dosare pe rol. „Regele asfaltului” e cam în aceeași situație juridică în care se află Elena Udrea: poate să scape de dosarele pe care le mai are pe rol cu ajutorul deciziei CCR, dar are deja o condamnare definitivă.

Atât Nelu Iordache, cât și Elena Udrea au fost găsiți vinovați pentru fraude cu fonduri UE. La fel ca „Regele asfaltului”, și Elena Udrea a cerut în cadrul unei contestații în anulare desființarea unei condamnări (cea de 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute), dar a pierdut pe rolul Înaltei Curți.

Șansele lui Nelu Iordache de a scăpa de cele 2 condamnări deja pronunțate pe numele lui sunt mici, deoarece Înalta Curte a statuat că prescripția răspunderii penale nu mai poate fi constatată în cadrul unei căi extraordinare de atac, dacă a fost deja analizată în apel.

Nelu Iordache – care acum execută o pedeapsă de 11 ani și 9 luni în dosarul autostrăzii Nădlac-Arad – a cerut luni, 23 ianuarie, admiterea contestației în anulare și suspendarea executării pedepsei din dosarul în care a fost condamnat alături de fosta conducere a DRDP Craiova.

Prima condamnare: Dosarul DRDP Craiova – complicitate la abuz serviciu

Este vorba despre dosarul în care Nelu Iordache a fost achitat pe 12.03.2020 pe rolul Tribunalului București – alături de fosta conducere a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova – pentru fraude legate de Modernizare DN 67C Bengești – Sibiu. Temeiul achitării a fost legat de redefinirea abuzului în serviciu.

Pe data de 09.11.2021 decizia a fost desființată și Nelu Iordache a fost condamnat în apel.

Pe scurt, procurorii DNA îl acuzau pe Nelu Iordache în acest dosar că a dat un „tun” de 45.798.769 de lei printr-o „șmecherie” pe care a introdus-o în contract și pe care conducerea DRDP Craiova a acceptat-o. Este vorba despre o clauză diferită de prevederile documentației de atribuire, potrivit căreia plata lucrărilor de către Compania de Autostrăzi urma a se va face prin emiterea de bilete la ordin în euro, plătibile în lei la cursul BNR euro/leu valabil la data plății.

A doua condamnare: Dosarul autostrăzii Nădlac-Arad, fraude cu fonduri UE

În al doilea dosar soluționat definitiv, omul de afaceri Nelu Iordachea fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti, pe data de 08.09.2021, la 11 ani şi 9 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni, printre care şi fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad.

Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2013, fiind acuzat că a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de peste 31,5 milioane lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac - Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al UE.

Concret, banii destinaţi construcţiei primului tronson de autostradă au fost folosiţi în alte scopuri. Astfel, banii au fost folosiţi pentru achitarea unor datorii în valoare de peste 9,7 milioane lei ale societăţilor în care Iordache era direct interesat, între care o companie de transport aerian, plăţi făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă.

Cum a scăpat „Regele asfaltului” de o pedeapsă de 12 ani

Nelu Iordache a prins „trenul prescripţiei” și a scăpat de o condamnare pe fond de 12 ani și 6 luni în Dosarul Bata Sky, pentru evaziune fiscală și delapidare.

Pe data de 20 ianuarie 2023, judecătorii au făcut aplicarea deciziei CCR pe tema prescripţiei și au dispus încetarea procesului penal față de Nelu Iordache și de alți inculpați din dosar.

Potrivit DNA, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), achiziţii fictive de materiale publicitare promoţionale în valoare totală de 46.356.636 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei.

„Prin aceste demersuri, Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziţionate de la două societăţi administrate de Ali Imad”, preciza DNA.

Ulterior, până în luna ianuarie 2014, Nelu Iordache şi-ar fi însuşit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.

Ce alte procese mai are Nelu Iordache pe rolul instanțelor

Afaceristul mai are alte 3 dosare nesoluționate definitiv pe rolul instanțelor:

Dosarul gropii de gunoi Tunari: Nelu Iordache este trimis în judecată de procurorii DNA pentru trafic de influență, după ce i-ar fi cerut unei foste directoare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, Genica Bădănoiu, să-i elibereze o autorizaţie de mediu pentru staţia de transfer deşeuri de la Tunari, în schimb promiţându-i că va interveni pentru a fi menţinută în funcţie.

Nelu Iordache este trimis în judecată de procurorii DNA pentru trafic de influență, după ce i-ar fi cerut unei foste directoare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, Genica Bădănoiu, să-i elibereze o autorizaţie de mediu pentru staţia de transfer deşeuri de la Tunari, în schimb promiţându-i că va interveni pentru a fi menţinută în funcţie. Dosarul Romstrade a cărui pronunțare pe fond Nelu Iordache o așteaptă pe 25 ianuarie 2023. Afaceristul este judecat pe fond pentru evaziune fiscală alături de Ali Imad, lichidator judiciar al Bata Sky Imobiliare. Procurorii DNA rețin că, în 2014, Nelu Iordache şi-ar fi însuşit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.

a cărui pronunțare pe fond Nelu Iordache o așteaptă pe 25 ianuarie 2023. Afaceristul este judecat pe fond pentru evaziune fiscală alături de Ali Imad, lichidator judiciar al Bata Sky Imobiliare. Procurorii DNA rețin că, în 2014, Nelu Iordache şi-ar fi însuşit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro. Dosarul Poșta Română, în care Nelu Iordache are termen pe fond, la Tribunalul București, pe data de 30 ianuarie 2023. În acest dosar, milionarul a fost trimis în judecată alături de Cristian Mihai Buciu (fost director al Poştei Române) și de Gheorghe Răcaru (fost administrator Blue Air), fiind acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la abuz în serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA, prin acţiunile celor trei, CN Poşta Română a fost prejudiciată cu peste 3,3 milioane de euro.

La finalul lunii iulie 2021, Nelu Iordache ar fi vrut să plece din țară cu o cursă low cost, de pe Aeroportul Otopeni, cu o oră și jumătate înainte să fie preluat de procurorii DNA.

Însă acesta s-a încurcat în formalități la aeroport, iar avionul a plecat fără el. Astfel, afaceristul a plecat cu următoarea cursă cu destinația Roma, iar când aeronava a decolat, procurorii i-au cerut comandantului să o oprească. Pilotul s-a conformat, astfel că Nelu Iordache a fost preluat de anchetatori, dus la parchet, iar după șase ore de audieri a fost pus sub control judiciar pentru trafic de influență și dare de mită.