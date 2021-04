Oamenii din fotbal plateau bani grei pentru cantecele preferate. Cum il innebunea Nelu Ploiesteanu pe Cristi Borcea cu melodia "Mai vino iar in gara noastra mica" VIDEO

Microbist inrait, Nelu Ploiesteanu a cantat pentru numeroase personalitati din lumea fotbalului. Cristi Borcea sau Mircea Lucescu sunt cei care au petrecut pe muzica lui Nelu Ploiesteanu. "Lui Adi i-au placut foarte mult. I-am cantat melodiile Capitane de judet si La Chilia-n port".Mircea Lucescu se da in vant dupa "Suparat, suparat sunt iarasi, Doamne, suparat!". L-am binedispus de multe ori cu melodiile mele. Imi dadea de fiecare data cate o suta, doua de dolari.Cristi Borcea e un baiat extraordinar. Va dati seama ca am fost foarte bucuros sa-i cant, mai ales ca el traieste cu sufletul pentru Dinamo ! Imi amintesc ca i-am interpretat o melodie, iar la final mi-a dat 300 de euro. E boier mare", povestea solistul de muzica de petrecere intr-un interviu pentru Libertatea.Nelu Ploiesteanu a dezvaluit melodiile preferate ale oamenilor din fotbal."As vrea iar anii tineretii si mintea mea de-acum": "Foaie verde maghiran, pupati-as coama balan": "Mai vino iar in gara noastra mica""Trenule masina mica, unde-l duci tu pe Georgica": "M-a facut mama oltean"Sursa video: Youtube / Muzica de Petrecere OfficialNelu Ploiesteanu a crescut langa stadionul Dinamo, fiind "caine rosu" convins.El s-a stins din viata la varsta de 70 de ani, dupa o lupta cu noul coronavirus.CITESTE SI: