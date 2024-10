Nelu Tătaru înainte de ședința în care se poate decide ridicarea imunității: "Nici nu am luat banii"

Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătăţii și actual deputat PNL, s-a declarat nevinovat în declarațiile de dinaintea audierii din Comisia juridică a Camerei Deputaților luni, 14 octombrie. Acuzat de luare de mită, liberalul susține că nu a acceptat banii din pozele de la dosarul DNA.

„Nu am primit niciun ban. Nu am atins niciun ban. Ieri am văzut prima dată sau au văzut prima dată dosarul şi vă vor da datele tehnice din dosar. Nu, n-am atins niciun ban. Au fost nişte provocări, dar vă vor spune. Nici nu i-am luat”, a spus Nelu Tătaru la Parlament.

El a explicat că este chirurg de 25 de ani, dintre care peste 18 i-a petrecut în Huși și contează pe susținerea foștilor pacienți din acest oraș.

„Dacă există în cei peste 20.000 de pacienţi pe care i-am internat, pe care i-am tratat, pe care i-am operat sau pe care doar i-am consultat, vreunul care să spună în această viaţă că doctorul Tataru a cerut sau a continuat actul medical, atunci... Ca să vă înţelegeţi foarte bine, 60%, mai mult de 60% din timpul meu în Huşi este în spital. Spitalul este casa mea. Acolo consult, acolo dorm, acolo mănânc, mănânc împreună cu colegii mei. Recunoştinţa mea este zâmbetul lor, recunoştinţa mea este faptul că ei pot pleca pe picioare acasă şi zâmbetul care îl primesc inclusiv în oraş”, a mai afirmat Tătaru.

Deputatul infirmat informaţia că s-au găsit în birou găini, ouă şi raţe, aşa cum spun procurorii.

Despre votul pentru ridicarea imunităţii, Nelu Tătaru a precizat că vrea să se dea la o parte orice piedică pentru să afla adevărul.

„Sunt nevinovat. Am fost un om discret, am fost un om la locul lui. Nu voi comenta această decizie, chiar dacă nu m-a consultat nimeni din partidul Naţional”, a completat Tătaru, arătând că nu a discutat cu nimeni din conducerea PNL, după scandal.

„Dacă într-adevăr domnul Tătaru ar fi fost prins cu vreun ban în mână, dacă într-adevăr domnul Tătaru a luat, a pus mâna pe vreun ban, de ce poliţia care stătea la uşă nu a făcut un proces verbal de flagrant, să-l prindă cu banii în mână în acel moment?”, a spus şi avocata lui Nelu Tătaru.

Cererea de ridicare a imunităţii deputatului Nelu Tătaru intră la vot în Camera Deputaţilor. Comisia juridică urmează să dea luni raport pe solicitarea ministrului Justiţiei, aşa cum s-a stabilit în şedinţa Biroului Permanent al Camerei, iar apoi cererea va fi supusă votului plenului. Ridicarea imunităţii parlamentarului se face cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.

