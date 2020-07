ANALIZA. Mai poate tine Romania sub control pandemia COVID-19?

Romania se afla intr-un "platou al relaxarii"

Orban a cerut un plan de masuri imediate

Expertii in sanatate atrag atentia ca orice masura restrictiva nu va avea un efect imediat, iar evolutia pandemica va continua intr-un trend negativ in perioada imediat urmatoare, autoritatile riscand sa piarda de sub control situatia in lipsa unor actiuni decisive.Vineri, autoritatile au anuntat alte 592 de noi imbolnaviri, cel mai mare numar de contaminari dupa recordul stabilit cu o zi inainte, cand au fost raportate 614 cazuri noi. In opinia unor medici, evolutia negativa din ultimele 2-3 saptamani arata ca autoritatile au pierdut controlul asupra situatiei de sanatate publica."Pandemia este ca un foc, fie este un foc incipient pe care poti sa-l stingi, ceea ce am incercat noi sa facem, sau este un foc care a scapat de sub control, asa cum arata situatia de acum, si unde orice masura ai lua nu mai poti stinge incendiul si acesta va arde pana la temelie. Cam asta se va intampla. Din punct de vedere al transmiterii nu mai exista alte masuri decat revenirea la starea de urgenta, ceea ce nu se va intampla. Nu cred ca masuri de carantinare/izolare la nivel local, a unor focare, va functiona pentru ca o mare parte a populatiei a intrat intr-o faza de refuz a insasi existentei unei boli cu transmitere in masa. In plus, daca exista ceva foarte rau, care se intampla in momentul de fata, este faptul ca ne aflam in campanie electorala, si competitorii in loc sa se uneasca simt nevoia sa se atace unii pe altii, inclusiv prin stiri false sau masuri aberante", este de parere Sorin Paveliu, medic primar de medicina interna.In opinia acestuia situatia pandemica din tara noastra este scapata de sub control, iar Romania ar putea urma exemplele nefericite ale unor state precum Brazilia sau Statele Unite. "In momentul de fata avem un fenomen care este scapat de sub control si autoritatile nu au ce masuri sa ia atat de eficace incat sa opreasca acest trend ascendent. Cel mai bun exemplu este sa ne uitam la ce se intampla in Statele Unite, unde s-a terminat, au zeci de mii de cazuri pe zi, sunt buimaci, si asta pentru ca si ei sunt in campanie electorala. Exista riscul ca acelasi lucru sa se intample si in Romania. Concluzia este ca nu a existat niciun motiv de natura stiintifica pentru a ridica restrictiile, iar pe de alta parte guvernul nu a avut de ales in luarea masurilor de relaxare, in special din cauza ratiunilor de natura economica. Iar acum ne aflam exact in situatia in care incendiul a scapat de sub control si nu-l mai poate opri niciun guvern, nici macar printr-o noua stare de urgenta", a adaugat aceasta.Medicii sunt de parere ca in acest moment ne aflam in ceea ce am putea numi "un platou al relaxarii" al carui efecte negative vor continua, ca intr-un efect de domino, cel putin doua saptamani. "E clar ca nu am reusit sa gasim acel echilibru intre masurile de relaxare, pe care le tot asteptam, si acele masuri de preventie care sa impiedice infectarea. In conditiile in care numarul de imbolnaviri creste, si noi suntem acum pe o curba ascendenta, vorbim de un efect de domino care va duce la tot mai multe infectari. Singurele alternative sunt fie ne luam in serios responsabilitatea si regulile de protectie sanitara ne vor intra in rutina, sau va trebui sa existe varianta pe care nimeni nu si-o doreste, si anume alte restrictii, fie ca vorbim de stare de urgenta sau altceva. Intr-o perioada de concedii in care oamenii se intalnesc, stau impreuna, nu mai tin cont de distantarea sociala, multi dintre ei nu mai poarta masca sau nu o poarta corect - lucrurile sunt destul de clare, si drept urmare ne aflam intr-un nou varf epidemic, pe care-l putem numi si platoul relaxarii. Iar in acest platou de cateva zile avem o curba ascendenta ceea ce inseamna ca daca de maine toata lumea va respecta regulile de protectie sanitara efectele se vor vedea intre una si doua saptamani. Cam dupa doua saptamani putem vedea daca ne indreptam intr-o directie buna sau nu", a declarat Adrian Marinescu, medic primar in cadrul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala."Lucrurile evolueaza, din pacate, intr-o directie nefavorabila, unde in ultima saptamana avem o crestere constanta a numarului de cazuri. Ceea ce este important de observat este aceasta inertie a pandemiei. Am vazut ca la Suceava a fost nevoie de o luna si jumatate - doua luni pentru ca lucrurile sa revina al normal si focarul sa se stinga. Acelasi lucru se va intampla si acum. Daca vom inregistra o accelerare a numarului de cazuri, chiar daca vom respecta de acum incolo cu o mai mare vigilenta masurile impuse de catre autoritati , cel mai probabil va fi nevoie de o perioada la fel de lunga ca toate aceste focare sa se stinga si evolutia sa intre intr-o anumita normalitate. De aceea responsabilitatea de fiecare zi reprezinta cel mai important element in controlul acestei pandemii", a declarat doctorul Radu Tincu, medic primar terapie intensiva la Spitalul Floreasca.Institutul pentru Evaluare si Masurare in Sanatate (Institute for Health metrics and Evaluation) din cadrul Universitatii Washington estimeaza ca, in ceea ce priveste numarul total al deceselor in randul pacientilor COVID-19, tara noastra va ajunge la circa 12.380 de decese la inceputul lunii noiembrie. Reamintim ca acest institut, pe baza unor modele matematice, ce tin cont de evolutia la zi a pandemiei, emite o seri de estimari cu privire la evolutia acestor indicatori. Conform acestor modele matematice, daca toata populatia ar respecta obligatia de purtare a mastilor de protectie, bilantul total al deceselor ar ajunge in schimb la doar 9.500. In schimb, in lipsa oricaror restrictii, numarul total al deceselor in randul pacientilor confirmati cu noul coronavirus din tara noastra ar putea ajunge la 23.000.Premierul Ludovic Orban i-a cerut joi seara ministrului Sanatatii, Nelu Tataru , sa convoace pentru luni Colegiul ministerului si sa organizeze si o videoconferinta cu directorii Directiilor de Sanatate Publica, pentru a decide detaliat un plan de interventie , dupa ce numarul de cazuri al celor infectati a inregistrat o crestere importanta in ultimele zile.Pe de alta parte, ministrul Nelu Tataru a precizat ca in acest moment autoritatile nu iau in calcul reintroducerea starii de urgenta, acest lucru urmand a fi luat in considerare doar daca tara noastra inregistreaza 10.000 de imbolnaviri noi in decurs de 3,4 zile. "Nu instituim starea de urgenta doar pentru doua zile in care am avut un numar crescut de cazuri de peste 500. Altceva e sa apara zece mii de cazuri intr-o saptamana- jumatate, doua si alta e sa apara zece mii de cazuri in patru-cinci zile. Atunci este impunerea unei stari de urgenta. In conditiile in care avem aceste zece mii de cazuri in trei-patru zile la nivelul intregii tari se impune starea de urgenta, cand avem aceste zece mii de cazuri in trei orase diferite atunci carantinam acele orase", a declarat joi ministrul Sanatatii