Angajatii din serviciile de Ambulanta vor mai primi un spor de 25%. Guvernul aproba in sedinta de vineri actul normativ negociat cu sindicatele

Intrebat de catre premierul Ludovic Orban daca Ministerul Sanatatii a pregatit un act normativ in urma negocierilor cu reprezentantii SANITAS, cei ai Ambulantei si cei ai Federatiei "Solidaritatea Sanitara", Nelu Tataru a raspuns: "Da, suntem pregatiti, avem si o hotarare de guvern si o ordonanta. Din discutiile pe care le-am avut cu Ministerul Finantelor am preluat observatiile si acel spor de 25% pe care l-am discutat si negociat cu Sindicatul Ambulanta se va alinia sau se va completa cu cel de 55% pe care il aveau si vor avea un spor de 80% in acest moment. Vor avea un spor de 80%".In ceea ce priveste medicii de familie, ministrul Sanatatii a afirmat ca in urma discutiilor cu reprezentantii acestora s-a ajuns la un "consens"."Din discutiile cu dansii am ajuns la un consens in care la o nerespectare a contractului este un avertisment, apoi un 5%, apoi 10% la alte abateri", a afirmat Tataru.