Avertismentele lui Tataru si Arafat, dupa prima zi de "relaxare"

Arafat: M-a socat ce am vazut in transportul public - foarte multi oameni nu purtau masca

Ziare.

com

"Eu cred ca dupa doua luni de izolare la domiciliu sau carantina ar fi trebuit sa intelegem multe lucruri. In toata aceasta perioada am vorbit de recomandari, de precautii, au fost momente in care trebuia sa ne gandim ca fiecare minut in care ne-am abtinut la anumite lucruri pregatea o relaxare. Azi, acea relaxare am putut-o vedea intr-un context in care s-a transformat intr-o eliberare", a declarat Nelu Tataru, la Realitataea PLUS.Ministrul s-a legat atat de incalcalcari ale reglementerilor in mijloacele de transport in comun, dar si de faptul ca oamenii se intalnesc in grupuri sau cum a fost cazul protestului de vineri seara din Piata Victoriei. "Acest lucru il vom vedea in urmatoarele 2 zile, asa cum s-a intamplat dupa weekendul de Paste sau cu cel de la 1 Mai. Cam atat dureaza pana la manifestarea patologiilor pulmonare si a COVID. Sunt momente pe care trebuie sa le gestionam. Un moment de neatentie poate duce la cresterea imediata a numarului de cazuri si pericolul este sa nu le putem gestiona, la un moment dat, in sectiile de terapie intensiva. (...)Suntem inca in panta descendenta si ar fi pacat sa anihilam aceasta evolutie buna. Suntem intr-un moment pe care ar trebui sa-l gestionam mai bine, intr-un moment favorabil", a afirmat Nelu Tataru.Tatarul a precizat ca renuntarea la precautii nu ar face decat sa duca la reluarea transmiterii intra-comuniare."Nu e vorba de un numar anume, ci de o evolutie. Daca vom vedea o crestetre agresiva a numarului de cazuri noi, precum si o nerespectare in masa a regulilor de distansare sociala si a regulilor pe care noi le-am impus in acele domenii si sectoare unde am decis relaxarea, atunci se poate reinterveni si se poate declara starea de urgenta", a precizat Tataru.Si Raed Arafat s-a declarat socat de comportamentul multor romani din prima zi dupa iesirea din starea de urgenta."Ce m-a socat este ce am vazut in transportul public. Oamenii totusi nu inteleg si nu respecta masurile de protectie, si asta e grav. Daca in transportul in comun nu respecti, atunci cand nu te vede nimeni si esti in alta parte cu siguranta nu respecti.In cel putin trei-patru garnituri de tramvai am vazut oameni fara masca. In tramvai erau 20 de persoane, daca doua persoane avea masca era foarte bine. Intr-o singura garnitura am vazut mai multe persoane cu masca. (...)Nu pot spune ca NU am vazut oameni cu masti (pe strada - n.red.), am vazut si oameni in varsta cu masti, si oameni tineri cu masti", a declarat acesta la Realitatea PLUS.El a precizat ca in acest moment, responsabilitatea in mare parte s-a transferat catre omul de rand, catre omul simplu, care trebuie sa inteleaga ca daca nu aplica regulile de baza vor exista consecinte grave."Asta e ce putem anticipa daca nu se respecta regulile de baza - masca, igiena, respectarea numarului maxim de persoane care pot fi impreuna, pana ajungem la faza doi de relaxare. Suntem in faza intai acum. Mai avem doua saptamani sa vedem ce insemana primele masuri de relaxare", a mai spus el.Citeste si Rafila, socat de oamenii adunati in grupuri: Mai bine ar fi sa se deschida terasele si sa existe reglementari, decat asa