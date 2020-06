Avocatul Poporului recomanda ministrului Sanatatii reanalizarea obligativitatii internarii in spital a persoanelor depistate cu COVID-19 asimptomatice

Romania, singurul stat din UE

Avocatul Poporului mentioneaza, intr-un comunicat, ca, prin Biroul Teritorial Brasov, s-a sesizat din oficiu, urmare unor articole aparute in mass-media, in legatura cu situatia juridica a persoanelor infectate internate in spitale pe perioada pandemiei COVID-19."Initial, internarile obligatorii s-au dispus pe baza Ordinului ministrului sanatatii 414 din 11 martie 2020. Ulterior, acesta a fost inlocuit de Ordinul ministrului sanatatii nr. 622 din 14 aprilie 2020, potrivit caruia, inclusiv pentru(s.n.).Dupa numai o zi, acesta a fost modificat prin Ordinul nr. 629 din 16 aprilie 2020, care a exclus categoria persoanelor asimptomatice confirmate cu coronavirus dintre cele pentru care se instituie carantina la domiciliu, practic revenindu-se la internarea obligatorie a persoanelor care nu prezinta simptome, impotriva vointei lor si au posibilitatea autoizolarii la domiciliu", mentioneaza Avocatul Poporului.Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 si ale art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020, considerand ca legea este insuficient de clara si lipsita de previzibilitate si lasa intreaga materie a masurilor restrictive de libertate instituite cu scopul de a preveni si combate raspandirea bolilor contagioase sa fie reglementata prin acte normative secundare, precizeaza sursa citata.Astfel, se da posibilitatea unui organ administrativ sa dispuna masuri privind restrangerea exercitiului libertatii individuale si o atare restrangere este apanajul exclusiv al Parlamentului, asa cum a statuat Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 157/2020, mai arata Avocatul Poporului.Avocatul Poporului a intreprins mai multe demersuri scrise la Ministerul Sanatatii, solicitand examinarea situatiei create si renuntarea la obligativitatea internarii si mentinerii in spital a persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19 asimptomatice, mentioneaza comunicatului, adaugandu-se ca Ordinul ministrului Sanatatii nr. 860 din 21 mai 2020 prevede ca "persoanele infectate cu acest virus care raman asimptomatice pe toata durata evolutiei infectiei nu primesc tratament, intrucat nu s-a demonstrat ca ar reduce durata de excretie a virusului".Avocatul Poporului sustine ca Romania este singurul stat din Uniunea Europeana care a internat obligatoriu si pe perioada starii de urgenta si pe perioada starii de alerta toate persoanele infectate, chiar daca nu au prezentat simptome."La nivel international, din informatiile comunicate pe site-ul oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, rezulta ca statele membre ale Uniunii Europene, cat si Marea Britanie si Elvetia nu au luat masura internarii obligatorii a persoanelor confirmate pozitiv cu COVID-19 care sunt asimptomatice", a mai aratat Avocatul Poporului.Avocatul Poporului mentioneaza si ca, potrivit legislatiei interne si internationale referitoare la drepturile pacientilor, "o interventie in domeniul sanatatii nu se poate efectua decat dupa ce persoana vizata si-a dat consimtamantul liber si in cunostinta de cauza". In Romania, persoana depistata pozitiv poate invoca Legea nr. 46/2003, potrivit careia "pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa", dar si Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii."Pentru realizarea scopului constitutional si legal al Avocatului Poporului, si anume apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice, Avocatul Poporului emite prezenta recomandare: ministrul Sanatatii va intreprinde masurile necesare pentru asigurarea respectarii prevederilor legale in vigoare referitoare la consimtamantul pacientilor, cu ocazia internarii persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19 in unitati spitalicesti; ministrul Sanatatii va analiza cu maxima celeritate necesitatea reglementarii situatiei persoanelor asimptomatice depistate pozitiv cu COVID-19, tinand cont de recomandarile forurilor internationale; ministrul Sanatatii va informa institutia Avocatul Poporului cu privire la insusirea Recomandarii si la masurile dispuse", mai informeaza Avocatul Poporului.