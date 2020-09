Care va fi partea Romaniei din primele 30 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 contractate de UE. Anuntul ministrului Tataru

Potrivit ministrului Tataru, Romania, raportat la numarul de locuitori, are asigurat 4% dintre dozele de vaccin."Dupa cum stiti, in studiul unui vaccin sunt faza I, faza II, in general sunt pe un esantion mai mic si pe persoane sanatoase, fara comorbiditati. Urmeaza un stadiu sau o faza III in care sunt esantioane mai mari si pentru persoane cu comorbiditati. In acest moment, din ce stim noi si de la partenerii nostri europeni, sunt in jur de 6 firme care fac acest studiu, doua dintre ele sunt care au trecut, deja, la faza III. La nivelul comunitatii europene noi sunt angrenati si suntem, sa spunem, prinsi in aceasta initiativa, urmand ca din ianuarie, poate, sa beneficiem si de primele doze de vaccin. Comunitatea europeana va primi 30 de milioane intr-o prima transa, avand discutii si contracte ferme cu o serie de firme, iar noi urmeaza sa primim o parte din aceste vaccinuri, raportat la numarul de populatie. S-a decis, din cele 30 de milioane de doze de vaccin care vor fi primite intr-o prima transa de comunitatea europeana noi suntem cu 4% - 1.290.000 de doze", a precizat Nelu Tataru, la Digi 24.Ministrul a aratat ca numarul total de doze de vaccin anti-COVID contractat de comunitatea europeana pana in prezent se ridica la "300 de milioane de doze", adaugand ca exista discutii pentru un numar suplimentar.El a explicat ca in situatia primirii acestor doze de vaccin intr-o prima etapa vor fi vaccinate "grupele extreme si persoanele care lucreaza direct cu populatia, personalul medical, profesorii, personalul didactic"."In fiecare luna comunitatea europeana va primi din aceste contractari un numar de vaccinuri din care noi beneficiem de acel 4%", a spus Tataru.