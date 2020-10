Cate paturi mai sunt disponibile la ATI pentru pacientii cu COVID-19 in ziua in care Romania a depasit pragul de 6.000 de imbolnaviri zilnic

"In evaluarea pe care am facut-o la Spitalul Judetean Constanta vom avea o extensie de 14 paturi de Terapie Intensiva, la Spitalul de Pneumoftiziologie inca 12 paturi si la Spitalul Mangalia 7 paturi. Deci, pentru Regiunea de Sud-Est o extensie de 33 de paturi pe care sa le avem intr-o rezerva, in perioada urmatoare, in functie de evolutie. Nu trebuie sa ne lasam doar in baza corpului medical, a spitalelor si a paturilor pe care le facem ca extensie. De astazi avem 10 paturi aici, in Terapie Intensiva, avem deja 6 la Pneumoftiziologie si in decurs de doua saptamani le avem pe toate 12, saptamana viitoare cele 7 din Mangalia sunt in functie", a spus ministrul Sanatatii Potrivit acestuia, urmatoarele trei - patru saptamani sunt "grele"."Avem trei - patru saptamani grele, avem trei - patru saptamani in care incercam sa limitam cresterea numarului de cazuri pentru a putea ajunge pe un platou. In contextul in care vedem in toata Europa numarul de cazuri crescand de la o zi la alta, in care vedem lockdown-uri, in care vedem impuneri de restrictii, haideti sa participam cu totii la scaderea numarului de cazuri", a afirmat Tataru.Intrebat daca exista personal pentru cele 3.000 de paturi din tara, cate a anuntat presedintele Klaus Iohannis , ministrul a raspuns afirmativ."Exista personal in acest moment. Trebuie sa stiti ca aceste paturi au personal in acest moment, altfel nu existau aceste paturi. Aceste paturi sunt pentru patologie COVID si pentru patologie non-COVID. Ramane ca tot ce disponibilizam sau extindem ca si Terapie Intensiva sa facem si echipe complexe din cei care erau deja in Terapie Intensiva, plus sectii asemanatoare", a declarat Tataru.El a precizat ca medici rezidenti vor fi angajati la Spitalul Gerota si detasati la unitatile medicale cu deficit de personal."In aceasta perioada s-au desfasurat examene de specialist pentru mai multe specialitati si, in sedinta de Guvern de aseara, prin ordonanta de urgenta toti cei care nu au post si nu pot fi angajati nicaieri, vor fi angajati la Spitalul Ministerului de Interne, la Gerota. Sunt in jur de 200 de colegi, medici rezidenti sau medici specialisti din sase specialitati, care vor fi detasati catre aceste spitale ", a declarat ministrul Sanatatii, dupa ce i s-a spus ca la spitalul de la Fetesti nu exista medic cu norma intreaga la ATI.Intrebat daca si spitalele private vor intra in lupta anticoronavirus, Tataru a spus ca se va intampla acest lucru in masura in care nu va mai exista un numar suficient de paturi in spitalele publice.