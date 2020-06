Criza Euthyrox: ministrul Sanatatii arunca vina pe importatori si anunta ancheta la Agentia Nationala a Medicamentului

Ziare.

Tataru a spus ca au fost demarate anchete in acest sens la nivelul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania si la cel al Directiei Politicii Medicamentului din minister."La nivelul Agentiei Nationale a Medicamentului am facut schimbari, la nivelul Politicii Medicamentului din Ministerul Sanatatii am facut schimbari, avem anchete la aceste doua directii. Din punctul meu de vedere, este un blocaj care se produce la nivelul importului, distribuitorului, pana ajunge la farmacie", a spus Nelu Tataru.Intrebat de jurnalisti cand se va rezolva problema lipsei unui medicament vital pentru pacientii cu afectiuni tiroidiene, ministrul Sanatatii a afirmat ca a luat legatura cu producatorul si, in prezent, s-a marit productia cu 20%."Noi speram sa ajunga de la nivelul distribuitorului in farmacii, ca sa-l gaseasca pacientul. Suntem intr-o ancheta pe care o facem atat la nivelul Directiei de Politica Medicamentului, cat si la Agentia Nationala a Medicamentului", a conchis Nelu Tataru.