Directorul Spitalului Municipal din Ramnicu Sarat a demisionat, suparat ca nu a fost anuntat de vizita ministrului Sanatatii

Surse medicale au declarat, luni, ca directorul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat, Adrian Danielescu, a demisionat, iar decizia sa ar avea legatura cu vizita de duminica a ministrului Nelu Tataru. Managerul unitatii medicale nu a fost anuntat de vizita ministrului Sanatatii si nu a reusit sa ajunga la unitatea medicala in timp util.Ministrul Nelu Tataru a fost intampinat, duminica, la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat de primarul Sorin Cirjan si de directorul medical Felicia Vasile ceea ce l-ar fi deranjat pe Danielescu in contextul reprosurilor si dispozitiilor primite de la responsabilul de la Bucuresti.In incercarea de a detensiona situatia, dar si de a-l convinge pe Danielescu sa revina asupra deciziei sale radicale, primarul Sorin Cirjan a convocat, luni dupa-amiaza, o sedinta de urgenta la Spitalul Municipal.Contactat telefonic, primarul municipiului Ramnicu Sarat, Sorin Cirjan, a precizat ca nu poate face nicio declaratie in acest caz, insa a precizat ca va avea o noua intalnire cu managerul Spitalului Municipal pentru a-l convinge sa se razgandeasca. Managerul Adrian Danielescu nu a putut fi contactat pentru a explica motivele demisiei sale.