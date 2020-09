Estimare oficiala: aproape 4% din populatia Romaniei a dezvoltat anticorpi la COVID-19. "Numarul a crescut cu 2% fata de primele date furnizate in vara"

Intr-un interviu acordat Europa FM ministrul Sanatatii Nelu Tatatru spune ca, fata de primele date furnizate in vara, numarul persoanelor care au dezvoltat anticorpi a crescut cu aproape 2%.In prima etapa, au fost analizate serurile provenite de la 4.000 de persoane, iar in cea de-a doua etapa a studiului national, au fost recoltate probe de la aproape 13 mii de persoane."Media europeana si tarile care au avut o infectare mai mare au raportat imunizarea de 5-6%. Noi avem o imunizare mica", spune ministrul.Nelu Tatatu mai spune ca Ministerul Sanatatii are nevoie de aproximativ 178 de milioane de euro numai pentru testari in urmatoarele 5 luni.Ministrul Sanatatii ar vrea ca institutia sa obtina acesti bani de la Comisia Europeana, in contextul in care Romania are acces la fonduri comunitare pentru refacerea economiei afectate grav de criza sanitara.Miercuri, 2 septembrie 2020, au fost raportate 1.298 de cazuri noi si 40 de decese, in intervalul precedentelor 24 de ore, Romania ajungand astfel la un total de 89.891 de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei.