Guvernul a aprobat OUG prin care 2,3 milioane de persoane defavorizate vor primi gratuit cate 50 de masti

persoane ce provin din familii beneficiare ale ajutorului social acordat in baza Legii 416/2001, privind venitul minim garantat;

persoane din familiile beneficiare de alocatii pentru sustinerea familiei, acordate in baza Legii 277/2010;

pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi sunt de pana la 704 lei, inclusiv reprezentand nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG 6/2009;

persoanele incadrate in grad de handicap, care realizeaza venituri exclusiv din prestatiile sociale prevazute de articolul 42 si articolul 58 din Legea 448/2006.

"In urma modificarii in Parlament a hotararii de guvern privind starea de alerta, am adoptat azi (joi - n.red.) o OUG privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica, autoritatilor locale necesarul de masti de protectie pentru familiile si pentru persoanele defavorizate. S-au aprobat masti de protectie pentru 2,3 milioane de persoane din categoriile defavorizate", a spus Nelu Tataru, dupa sedinta de Guvern de joi seara.Ministrul Sanatatii a explicat care sunt categoriile defavorizate. Este vorba despre:"Se acorda un numar de 50 de masti de protectie pentru fiecare paersoana din categoriile precizate, aferente unei perioade de doua luni", a adaugat demnitarul.Nelu Tataru a precizat ca este necesara suplimentarea cu 230 de milioane de lei a bugetului Ministerului Sanatatii pentru achizitia acestor masti."In trei zile de la aprobarea acestei ordonante, autoritatile publice trebuie sa trimita catre directiile de sanatate publica lista cu aceste persoane, iar odata achizitionate, directiile de sanatate publica, in trei zile, vor trebui sa vireze catre autoritatile locale aceste masti", a mai spus Nelu Tataru.Odata cu instituirea starii de alerta, purtarea mastii este obligatorie in spatiile inchise.