Guvernul a aprobat sumele necesare acoperirii platii TVA pentru programul de control al tuberculozei

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, documentul prevede cadrul legal necesar pentru acoperirea de la bugetul de stat a taxei pe valoarea adaugata (TVA) pentru bunurile si serviciile achizitionate in cadrul proiectului "Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania", finantat de catre Fondul Global printr-un grant de tranzitie.Sursa citata mentioneaza ca suma estimata pentru acoperirea TVA este in valoare totala de 568.433 lei."Suma aprobata se va asigura de la bugetul de stat si va fi directionata catre achizitia de medicamente pentru tratamentul tuberculozei multidrogrezistente si respectiv pentru alte bunuri necesare pentru prevenirea si controlul tuberculozei in randul populatiilor vulnerabile, intre care mentionam utilizatorii de droguri ", conform comunicatului.Ministerul Sanatatii reaminteste ca primeste de la Fondul Global de Lupta impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei peste 4,3 milioane de euro pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza controlul tuberculozei in Romania, dar si achizitia unei parti din medicamentele utilizate in tratamentul pacientilor cu tuberculoza multidrog-rezistenta (MDR).Partenerii Ministerului Sanatatii in cadrul acestui program sunt Organizatia Mondiala a Sanatatii si Romanian Angel Appeal, din partea societatii civile.