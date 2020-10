In ce conditii romanii din diaspora pot veni in tara cu ocazia Sarbatorilor

Masurile se vor lua local

"Nu avem in discutie acest lucru. Ma repet, la fiecare comunitate locala se aplica acele restrictii si acele masuri in functie de evolutia transmiterii comunitare", a precizat Nelu Tataru.In ce conditii pot veni romanii din strainatate in tara, de Sarbatori."Dupa cum stiti, sunt acele tari care o rata de infectare mai mare decat a a noastra. Conditiile sunt aceleasi. In conditiile care vin pentru trei zilei, vin cu un test, realizat nu mai mult de 48 de ore, negativ. Daca vin pentru o perioada mai lunga intra in carantina, pentru 14 zile, cu posibilitatea ca in cea de-a opta zi sa faca acel test, iar daca este negativ in cea de-a 10 sa iasa din carantina", a precizat ministrul Sanatatii Nelu Tataru a mai declarat joi ca masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 se vor lua la nivel local in functie de evolutia situatiei, nefiind necesara, in prezent, impunerea de restrictii la nivel national, relateaza Agerpres. "Noi am luat aceste masuri, se impun la nivel local in functie de evolutia locala. Intr-o localitate unde avem o crestere a numarului de cazuri, atunci se impun si restrictii suplimentare. (...) Nu avem aceste masuri in acest moment (n.r. - restrictii la nivel national), noi mergem efectiv pe masuri locale. De exemplu, ieri (miercuri - n.r.) am avut 21 de judete cu peste 100 de cazuri, am avut 3 judete cu peste 300 de cazuri. Avem anumite zone in care avem peste 3 indicele, 6 judete. Sunt locuri in care ar trebui ca aceste masuri sa se impuna, avem acele reguli, avem acele hotarari de guvern sau hotarari ale Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in care, dupa evaluarea DSP-ului, in cele 24 de ore, avem 48 de ore in care putem vedea evolutia si putem impune acele restrictii", a declarat Tataru.El a mentionat ca structurile de coordonare din judete stabilesc cand este necesara luarea diferitelor masuri anticoronavirus."Noi avem acele reguli care trebuie impuse, numai Comitetul Judetean pentru Coordonarea Interventiei sau Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta este cel care impune si alege momentul in care se impun aceste reguli", a mai spus Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii se afla joi, in judetul Constanta, pentru a evalua situatia epidemiologica si capacitatea de tratare si testare din zona privind infectia cu SARS-CoV-2.