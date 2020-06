Masca e obligatorie din 15 mai, dar Tataru spune ca licitatia privind mastile pentru populatie este inca in curs

Ziare.

"Inca este in curs acea licitatie. S-au primit dosarele, se incarca si astazi. Sunt in jur de 50 de firme care s-au inscris si va urma o perioada de doua zile in care se va evalua fiecare oferta si legalitatea ei.(...) In jurul zilei de luni sau marti vom avea si declararea castigatorului", a spus Tataru, aflat intr-o vizita la Mioveni, unde evalueaza situatia unitatii sanitare din localitate.Intrebat daca se ia in calcul ca la Evaluarea Nationala si examenul de Bacalaureat elevii sa nu poarte masti, Tataru a raspuns: "Decizia este a Ministerului Educatiei, care gestioneaza aceste situatii".Amintim ca Romania a intrat, din 15 mai, in stare de alerta, perioada in care purtarea mastii de protectie este obligatorie in spatiile publice inchise sau in mijloacele de transport in comun.