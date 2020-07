Medicul Dan Grigorescu cere evaluarea imunitatii tuturor pacientilor infectati si vindecati de Covid-19: Rumeg la aceasta idee de dinainte de "momentul Eram-Esca"

Medicul explica intr-o postare pe Facebook faptul ca Alexandre Eram este ultimul pacient infectat cu SARS-COV-2 despre care s-a aflat public ca a beneficiat de terapia cu plasma hiperimuna ("transfuzie cu plasma"). Insa, penultimul pacient tratat astfel (si recunoscuti oficial) ar fi IPS Pimen al Sucevei si Radautiului."Un simplu cetatean ar trebui sa inteleaga ca acest tip de terapie se adreseaza tuturor cazurilor grave, nu doar personalitatilor. Dar oare exista suficienta astfel de plasma pentru toti cei care ar avea nevoie?Nu prea, din moment ce, pornind de la cele doua exemple de mai sus, se califica pentru acest tratament macar pacientii intre 50-90 ani, fie ei sanatosi si cu viata sportiva, fie ducand in spate o caruta de boli cronice... Deci foarte multi!" sustine medicul in postarea de pe Facebook.Acesta considera ca procentul de pacienti vindecati si care au dezvoltat imunitate este relativ mic, dar descoperirea fiecarui nou subiect avand posibilitatea de a deveni donator de plasma nu trebuie ratata deoarece va da o sansa unui alt pacient infectat cu aceasta boala."Stim amandoi, si eu, si dumneavoastra, ca puteti pune in aplicare propunerea mea in scurt timp. Puteti porni chiar de la mine. Eu, din postura de medic infectat si vindecat, ma ofer sa ma inscriu benevol in acest viitor program, in beneficiul viitorilor pacienti gravi", adauga medicul in postarea de pe Facebook.