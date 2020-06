Ministerul Sanatatii anunta cat timp mai suntem obligati sa purtam masca de protectie

Ziare.

com

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus ca acest lucru va trebui sa se intample pana cand nu vor mai exista cazuri noi de COVID-19."Atata timp cat vom mai vedea ca mai avem numere de cazuri noi, vom purta masca, ca minim gest de protectie. Ramanem la o cale de transmitere cea mai importanta: aerogena", a spus Nelu Tataru la Digi24.Ministrul a precizat ca spera ca intr-o luna sau doua sa se intample acest lucru."Sper sa fie mai putin de un an, doi. Sper sa fie o luna, doua de purtat masca, de purtat in spatiile inchise, mijloace de transport, la serviciu. Ganditi-va ca acum 3-4 ani, cand multi mergeam in orase europene, ne intrebam de ce asiaticii purtau masti. A ramas un obicei pentru poluare", a punctat el.