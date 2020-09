Ministrul Nelu Tataru: "Daca pana in 3 septembrie nu vor fi livrate mastile pentru persoane defavorizate, contractul va fi reziliat"

Nelu Tataru a declarat, marti seara, la Digi 24, ca s-a ajuns in aceasta situatie deoarece au fost foarte multe contestatii si nu s-a respectat graficul de livrari. El a mentionat ca pana pe data de 3 septembrie trebuie livrate toate mastile."Acea perioada de gratie,dupa cum am fost informat de Comisia de Licitatie, sa expire pe 3 septembrie, iar daca nu avem la acea data livrata cantitatea trecem la al doilea din cele 11 care au semnat contractul cadru", a afirmat Tataru.Intrebat daca are promisiuni ca acea firma isi va onora contractul, ministrul Sanatatii a raspuns: "Promisiuni am avut de la toate firmele ca isi vor rezolva si asuma la timp comanda, dar nu, nu a fost asa si nu facem decat sa respectam termenii contractului, iar daca acesti termeni nu se respecta, sa reziliem acel contract, iar firma care e pe pozitia a doua sa aduca aceste masti, iar daca nu va fi, ajungem la a treia firma".Nelu Tataru a precizat ca pana in prezent au fost livrate mastile de protectie pentru categoriile defavorizate in 15 judete.