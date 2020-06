Ministrul Nelu Tataru: "Din respect pentru acesti oameni care au stat in casa, ar trebui sa ne gandim un pic mai tarziu la politica"

Ziare.

com

Nelu Tataru a declarat, luni, la Digi 24, ca politicienii nu trebuie sa se joace cu viata romanilor pentru a ajunge la un scor politic."Inca nu am terminat partea medicala, exista o parte economica pe care trebuie sa o redresam si de-abia apoi spre toamna o parte politica. Unii s-au grabit si am intrat direct in partea politica fara sa o terminam pe cea medicala, negativarea a tot ce a insemnat munca de pana acum a corpului medical, a celor care si-au pierdut persoane dragi, a momentelor grele de lipsa de medicamente, de echipamente, de materiale sanitare, a exemplelor tip Suceava, Deva, Arad, Focsani, Neamt si am trecut strict pe o politica in scop electoral, cred ca nu este momentul sa ne jucam nici cu viata romanilor si nici cu suferinta unora pentru a ajunge la un scor politic", a spus Nelu Tataru.Intrebat daca se refera la toata clasa politica, ministrul Sanatatii a raspuns: "Aproape toata clasa politica. Suntem putini in acest moment care tragem, alaturi de un corp medical si alaturi de populatie, care a respectat, durerea mare este ca aceasta populatie a respectat stand doua luni inchisa in casa intr-un moment greu, intr-un moment de teama, intr-un moment de nesiguranta, tocmai din respect pentru acesti oameni care au stat in casa, ar trebui sa ne gandim un pic mai tarziu la politica, nu trebuie sa speculam un moment de deruta pentru a maxima un efect politic, nu este momentul".