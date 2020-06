Ministrul Nelu Tataru: "Ne-am relaxat un pic cam devreme. Avem o transmitere comunitara a noului virus"

Ziare.

"Suntem de doua saptamani la o crestere a numarului de cazuri, dar putem gestiona aceste cazuri. Ar trebui, totusi, ca cei care si-au asumat masurile de relaxare, dincolo de Guvern sau Ministerul Sanatatii, sa le si resecte. Recomand, in continuare, precautie, reguli de igiena, distantare fizica, purtarea mastii in spatii inchise sau in mijloace de transport in comun. Avem si astazi 388 de cazuri, avem si astazi 205 cazuri in Terapie intensiva, avem prezenta in Urgente, avem orase si spitale care au Terapiile intensive pline si trebuie sa transferam in alta parte. Cred ca ne-am relaxat un pic cam devreme", a declarat Nelu Tataru, la TVR 1, marti seara.Ministrul Sanatatii a subliniat ca nu vor mai fi alte masuri de relaxare de la 1 iulie."Am evaluat evolutia numarului de cazuri, ieri (luni - n.r.) a avut loc sedinta Grupului tehnico-stiintific, iar recomandarea pe care am avut-o a fost de a amana relaxarile pe care le programasem pentru 1 iulie. La fel, in baza acestor recomandari, hotararea CNSU a salutat aseara amanarea acestor masuri de relaxare. Avem de doua saptamani o crestere a numarului de cazuri, au fost si doua zile cand am avut peste 400 de cazuri, dar ce e mai important este ca avem niste cazuri grave sau critice, cu crestere, de peste 200 a cazurilor din Terapie intensiva. (...) Avem o transmitere comunitara, avem o reacutizare a vechilor focare si in acelasi timp avem nerespectarea regulilor", a afirmat Tataru.Intrebat ce parere are despre cei care nu cred in acest virus, Nelu Tataru i-a invitat pe acestia in spitale, pentru a se convinge de suferinta oamenilor internati cu COVID-19."I-as ruga sa treaca prin spitale sau pe la UPU si atunci vor vedea ca acest virus exista, ca exista forme severe si se poate muri si la 30-35 de ani. (...) A incurajat un moment politic aceasta stare de relaxare, mai ales ca avusesem trei perioade de relaxare. Incepand de la Pasti s-a observat acea relaxare. Cred ca un moment politic a dus la o nesocotire a intregului efort facut de acest popor timp de doua luni si jumatate, cand a fost faza cea mai acuta", a sustinut Tataru.Despre al doilea val, ministrul a spus ca "nu mai suntem luati prin surprindere". m"Cu valul doi nu mai suntem luati prin surprindere. In primul val am vazut capacitatea noastra de adaptare, dar si taria. Au fost momente cand erau demisii, iesiri la pensie. Atunci a fost un moment de cotitura pentru tot ce inseamna atitudinea corpului medical. Avem o alta capacitate decat la inceput, sa nu uitam ca am plecat de la un centru de testare cu 100 de teste pe zi si am ajuns la 100 centre de testare cu o capacitate de 17.000 de teste pe zi", a punctat Tataru.