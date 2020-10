Ministrul Sanatatii afirma ca rata de infectare in Bucuresti ramane in continuare sub 3 la mia de locuitori

"Rata de infectare era sub 3 la mie, in conditiile in care scoatem acele focare, cred ca ramane in continuare sub 3 la mia de locuitori, dar oamenii sa respecte regulile, sa respecte precautiile, nu trebuie sa astepte. Asteptand, sa stiti ca transmiterea se face", a declarat Tataru.Ministrul Sanatatii a afirmat ca suntem intr-un moment in care avem o transmitere comunitara accentuata."Suntem intr-un moment in care avem o transmitere comunitara accentuata de la o zi la alta. Ramane ca evaluarea sa ne dea si masura carantinarii si izolarii si in viitoarele 14 zile sa vedem daca masurile respective vor duce la scaderea numarului de cazuri. Eu sper sa nu riste niciun oras sa ajunga ca Suceava si sper sa fi invatat ceva fiecare dintre noi.Nu se transeaza in spital aceasta pandemie, se transeaza in respectarea unor reguli, aplicarea unor reguli, avand in vedere ca avem focare si in spitale si in DSP-uri. Regula trebuie sa fie una pentru toti: precautie, purtarea mastii si distantare", a mai declarat Tataru.