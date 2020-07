Nelu Tataru: Alegerile pot avea loc intr-o singura zi, daca sunt respectate regulile

"Oamenii au putut vedea ca, atata timp cat nu a existat acest factor politic, am decis si am gestionat aceasta pandemie, am gestionat-o bine. Sfarsitul lunii mai si ultima saptamana din iunie ajunsesem sa avem 120 de cazuri noi de la o zi la alta. Astazi suntem aproape la 1.151, aproape 1.200 de cazuri in contextul in care au urmat niste momente in care neincrederea, bagatelizarea a tot ceea ce a insemnat acea perioada, instigarea la nerespectarea unor reguli, nerecunoasterea unei pandemii sau un vid legislativ de aproape 3 saptamani a dus la momentul in care ne aflim. Cred ca politic am grabit putin lucrurile peste un moment medical care nu este terminat, in detrimentul unei reluari economice", a declarat Nelu Tataru la Digi 24, marti seara.Tataru a mai adaugat ca alegerile trebuie pregatite din punct de vedere al starii de sanatate a populatiei."Ca sa ne gandim la alegeri, trebuie sa gandim un timp al acestor alegeri si trebuie sa pregatim o stare de sanatate a acestui popor pentru aceste alegeri. Putem sa gandim politic, dar prin prisma unui moment politic care poate fi gestionat atunci. Daca in acest moment nu exista acea colaborare, acea imagine de moment in care toata lumea stie ca vrem sa avem niste alegeri, 27 septembrie, ce putem face, cum se vor desfasura in conditii bune aceste alegeri si sa facem ca aceste conditii sa existe atunci. S-a furat startul si tocmai cei care nu recunosteau pandemia, astazi reclama o proasta gestionare a acestei pandemii si incercarea de a taragana o eventuala relansare medicala spre o situatie mai buna in care sa stabilizam cresterea numarului de cazuri si coborarea de la o zi la alta a acestui numar de cazuri, sa putem ajunge tocmai la acest moment politic. Poate ca nu pe suferinta unui popor te urci ca sa castigi votul politic", a mai declarat ministrul.Nelu Tataru a adpugat ca multi asimptomatici nu vor sa paraseasca spitalele vazand care este evolutia virusului."Daca la un moment dat exista acel proiect al asimptomaticilor pe care se urca mai multa lume din sfera politica, gesionand ca un moment care poate aduce voturi, am vazut ca astazi ne confruntam intr-adevar cu cei asimptomatici care nu mai vor sa plece din spital vazand care este evolutia", a declarat Nelu Tataru.Intrebat daca putem avea alegeri la 27 septembrie, Nelu Tataru a declarat ca masurile minime sunt importante, dar ca totul depinde de evolutia de la acel moment."Pot fi oganizate alegeri cu respectarea unor reguli, ceea ce cerem de cand am cerut primele relaxari. Fara aglomeratie, cu masca, cu dezinfectant in sectie. Optiunea specialistului se aseaza pe evolutia la acel moment. Le putem gestiona si intr-o singura zi, daca se respecta regulile de distantare, daca avem o buna organizare in sectie si sa gestionam si acel moment al celor aflati in izolare sau in carantina", a mai declarat ministrul Sanatatii