Ministrul Sanatatii anunta achizitia dozelor de vaccinuri pentru gripa. Cand va incepe campania de vaccinare a populatiei

"Pe 9 septembrie noi avem achizitionarea vaccinurilor pentru gripa, iar dupa 15 (septembrie - n.r.), hai sa spunem 1 octombrie ar trebui sa avem si inceputul acestui, eu stiu, sezon de vaccinare antigripala. Sa se vaccineze persoanele cu risc, copiii, cei care lucreaza in institutii direct cu persoane, cum ar fi in invatamant, cum ar fi in spitale . Noi discutam foarte mult in aceasta vara de prezenta acestui vaccin si vaccinarea antigripala. (...) Avem in acest moment in intentie acest lucru, urmand ca din a doua jumatate a lunii septembrie, cel mai sigur inceputul lui octombrie, sa avem si aceste vaccinari", a spus Nelu Tataru, marti, la Digi 24, intrebat cum vor gestiona autoritatile situatia in scoli, in special, in momentul in care se asteapta odata cu venirea toamnei si aparitia gripei sezoniere.Despre legea vaccinarii, ministrul a spus: "Dupa cum ati putut vedea, sunt dezbateri destul de aprinse in Parlament si atunci nu ne ramane decat sa asteptam ca aceasta rezolvare sa o vedem in Parlament"."Din discutiile mele cu Comisiile de sanatate din Camera si Senat este o prioritate, dar acolo avem Birouri permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor care decid aprobarea ordinii de zi (a sedintelor de plen - n.r.)", a adaugat Tataru.