Ministrul Sanatatii anunta ca au fost contractate 3 milioane de doze de vaccin antigripal: Si cadrele didactice vor intra in categoria de risc

"A venit prima transa de 330 de mii de doze de vaccin, s-au impartit pe DSP-uri. Mai avem o transa care trebuie sa vina in aceasta luna, 400 de mii in total, luna viitoare vor fi 1,2 milioane de doze, apoi inca 1 milion de doze", a declarat Tataru.Ministrul Sanatatii a precizat ca prima transa de vaccin antigripal este destinata imunizarii cadrelor medicale, dupa care va incepe distributia catre medicii de familie, pentru vaccinarea categoriilor de risc."In categoria celor de risc vor intra suplimentar si cadrele didactice. Mai avem in acest moment 3 milioane de doze de vaccin antigripal pe care l-am contractat, cu posibilitatea prelungirii la inca un milion de doze si vor fi distribuite si catre cadrele din invatamant", a mai spus ministrul Nelu Tataru.