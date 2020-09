VIDEO Apelul ministrului Sanatatii la inceputul anului scolar: "Haideti sa purtam masti, haideti sa folosim dezinfectant, haideti sa mergem pe acele circuite care sunt special marcate"

"Toata luna septembrie este o luna de provocare, inceputul scolii pentru mine fiind cel mai important moment de la inceputul acestei pandemii. Inceputul scolii trebuie gestionat si trebuie gestionat in masura respectarii acelor reguli pe care trebuie sa le stie toti parintii si sa ni le insusim impreuna cu copiii", a spus Nelu Tataru pentru Digi24. El a trecut apoi in revista cele mai importante aspecte legate de inceperea scolii."Exista o recomandare a portului mastii. Acest port al mastii este absolut necesar in interior, in pauze, in locurile aglomerate la iesirea in curte.Daca avem suspiciuni de existenta unei boli cronice sau daca avem suspiciuni prin existenta unor apartinatori acasa care au aceste patologii conexe, atunci un medic de familie sau medicul specialist poate recomanda ca acesti copii sa desfasoare activitate scolara online.Raman aceleasi precautii pe care le-am repetat si le repetam de la inceputul acestei pandemii:Fiecare scoala are libertatea sa-si adapteze scenariul pe care isi va desfasura activitatea de invatamant.In conditiile in care avem un elev infectat, acel elev merge intr-o unitate medicala, iar ceilalti colegi din clasa vor merge in carantina 14 zile, acea clasa fiind inchisa.In conditiile in care avem trei elevi, in trei clase diferite, infectati cu SARS-CoV-2, atunci cei trei elevi vor merge la unitati medicale, iar ceilalti copii din acea scoala vor merge in carantina 14 zile, scoala fiind inchisa 14 zile si pentru dezinfectie".