Ministrul Sanatatii: "Avem in acest moment 6 judete unde cresterea este de peste 30%". Ce spune despre situatia din DSP-uri

Situatia din DSP-uri

Focarele din Timis

"Avem in acest moment 6 judete unde cresterea este de peste 30%. La nivelul celor 3 zile din aceasta saptamana, avem 15 judete in care avem o crestere, 6 din Transilvania, 6 din Muntenia, 3 din Moldova si avem 6 judete in stagnare si 19 judete intr-o scadere a numarului de cazuri. Ramane trendul pe care il evaluam prin continut, numarul de cazuri si anchetele pe care le avem de gestionat", a declarat Nelu Tataru.Ministrul a mai declarat ca Directiile de Sanatate Publica vor primi centrale la care sa raspunda in timp util apelurilor. O astfel de centrala a fost primita de DSP Bucuresti."Mai multe DSP-uri au avut raspunsuri tardive, de acea, in ultima perioada am detasat de la medicina scolara catre aceste DSP pentru a ajuta la diverse activitati, inclusiv la anchete epidemiologice. Speram ca in urmatoarea perioada nu numai DSP Bucuresti a primit o centrala la care sa raspunda util, dar si celelalte DSP sa poata comunica cu populatia", a declarat Tataru.Si tot la DSP Bucuresti se afla in derulare o evaluare privind fiecare departament."Inca avem evaluare acolo. Avem si evaluarea personalului din fiecare departament, in contextul in care DSP Bucuresti ramane unul dintre sectorul cu cel mai mare numar de personal, 250 de persoane. Ramane ca evaluarea fiecarui departament sa ne dea si masura, ce va urma, daca se va lua o masura restrictiva la un departament sau nu. Sunt in mai multe corpuri si unde avem acea infectare cu Covid sunt 70 angajati in acel corp. Trebuie sa reasezam fiecare DSP. Vom avea o reevaluare din mers si o modificare din mers", a declarat Tataru.In ceea ce priveste judetul Timis, aici sunt 8 focare active de COVID - 19, iar ministrul Nelu Tataru spune ca cele 8 focare sunt stabilizate."Avem 8 focare la nivelul judetului Timis, ultimul dintre ele la Spitalul Judetean Timisoara unde au fost depistate 19 cazuri. In judetul Timis, dincolo de aceste focare care sunt stabilizate si sunt in supraveghere, raman evaluarile spitalelor, fiecare in parte ca si patologie unitati non- Covid.In acest moment, adresabilitatea este in limitele pe care le-am avut si in ceilalti ani, avand in vedere ca sunt si lunile iulie - august, care sunt si luni traditional de concediu. Ramane ca evolutia urmatoare sa o vedem si la niveul judetului Timis", a declarat Tataru.