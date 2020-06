Ministrul Sanatatii cere sa se evalueze situatia spitalelor care trateaza pacientii infectati cu COVID, in vederea reluarii tratamentelor pentru pacientii non-COVID

Ziare.

com

"Conform Ordinului ministrului Sanatatii Nr. 961 din 29 mai 2020, in functie de evolutia epidemiologica locala, spitalele care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2 pot asigura, cu avizul directiilor de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, asistenta medicala si pacientilor non-COVID-19 in conditiile existentei circuitelor functionale complet separate, fara a fi necesara externarea/ transferarea tuturor pacientii internati catre alte spitale ", anunta Ministerul Sanatatii.Voi incepe si o evaluare personala a situatiei in aceste unitati pentru ca primesc semnale din partea pacientilor neinfectati cu noul corornavirus care nu primesc asistenta medicala de care au nevoie. Suntem intr-o noua faza epidemiologica si trebuie sa redeschidem spitalele pentru bolnavi, chiar daca mentinem masurile de preventie si limitare a raspandirii SARS-CoV -2", a declarat Nelu Tataru