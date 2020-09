Ministrul Sanatatii crede ca am putea ajunge curand la 2.000 de cazuri de coronavirus pe zi, din cauza nerespectarii regulilor igienico-sanitare

"In cazurile pe care le prevedem cu aceste masuri, sa nu trecem de 1.500 de cazuri pe zi. Dar nerespectarea unor reguli poate sa ne duca si la peste 2.000 de cazuri noi pe zi. Depinde doar de noi toti daca avem un scenariu in care avem o evolutie favorabila, chiar descrescanda la un moment dat, in octombrie, sau daca reluam o panta ascendenta cu un numar de cazuri noi", a spus Tataru intr-un interviu exclusiv pentru Digi24.Cifrele se vor vedea la sfarsitul acestei luni."Cand vom avea primele 14 zile de la reluare. Si atunci vom vedea. Simptomatologia unei boli poate aparea din a doua pana in a zecea zi a bolii respective, a infectiei cu SARS CoV- 2. Daca noi incepem pe 14, sa ne gandim ca cele doua saptamani merg spre sfarsitul lunii", a exlicat el."Noi pregatim spitalele si pentru 2.000 de cazuri pe zi, dar depinde foarte mult de gravitatea acestora", a adaugat el.