Ministrul Sanatatii, declaratie transanta: "Cum am ajuns ciuma Europei? Nerespectand sau instigand sa nu respectam niste reguli"

El a precizat ca romanii spun ca au ajuns ciuma Europei, dar ca suntem in aceasta situatie pentru ca nu au respectat niste reguli sau au instigat la nerespectarea unor reguli.Nelu Tataru a fost intrebat intr-o conferinta de presa daca autoritatile au in vedere reintroducerea starii de urgenta."In acest moment nu avem perspectiva unei stari de urgenta, dar starea de alerta se va mentine atata timp cat vom reusi sa gestionam si vom vedea ca mergem pe acea panta descendenta. Nu m-as gandi cam cand ar putea sa vina starea de urgenta, m-as gandi cum facem ca toti dintre noi sa ne respectam partea noastra de treaba. Noi ca sistem medical suntem cei care tratam indiferent ca vin doi, ca vin 20 sau ca vin 200. La un moment dat poate ajungem la acea suprapopulare a terapiilor intensive care va insemna un semnal de alarma. Dar mai exista un agent economic care a beneficiat de o relaxare, care desfasoara o activitate, care ar trebui sa fie in conditiile in care le-am agreat si noi ca minister al Sanatatii si ministerul Turismului si ministerul Transporturilor, si ei ar trebui sa le respecte, cei care beneficiaza", a transmis ministrul Sanatatii El a mentionat ca Romania a ajuns ciuma Europei in prezent si acest lucru s-a intamplat pentru ca nu au fost respectate niste reguli."Atata timp cat avem aceste curente negationiste, cat avem acea bagatelizare a celor trei, patru luni pe care le-am trecut impreuna si in care toata lumea a respectat niste reguli, va fi destul de greu. Ramane ca noi la nivelul nostru, ca minister al Sanatatii sa aducem in imagine tot timpul ce se intampla si care este aceasta fata adevarata a infectiei cu coronavirus . Traim un moment dificil. Daca era sa fim numai noi, spuneam ca suntem subiectivi. Dar cand ne uitam in toata Europa si in toata lumea nu avem cum sa fim subiectivi. Altii sunt obiectivi cu noi si ati vazut ca au niste reguli pe care ni le-au impus. Stam, strigam ca am ajuns ciuma Europei. Cum am ajuns ciuma Europei? Nerespectand niste reguli sau instigand sa nu respectam niste reguli", a transmis Nelu Tataru.El a mentionat ca in prezent sistemul medical gestioneaza aceasta situatie."Sistemul medical gestioneaza in acest moment situatia, chiar daca mai transferam un pacient de la o terapie intensiva suprapopulata catre o alta terapie intensiva, in zilele urmatoare vom detasa personal in anumite spitale suport Covid si au o lipsa de acest personal, ramane totusi ca fiecare dintre noi sa respecte niste reguli, o conduita", mai spus ministrul Sanatatii.Intrebat daca cadrele medicale vor trebui sa restituie suplimentul de risc, Nelu Tataru a raspuns: "Nu exista in acest moment acest pericol. Dupa cum stiti, legislatia a suferit o modificare esentiala la trecerea prin Parlament. Ordonanta preciza ca vor primi acel supliment de risc toti cei din personalul medical care au avut contact cu un suspect infectat Covid, ulterior confirmat sau cu un pacient confirmat, legea a ajuns mult modificata ca si categorii de personal si ca si explicatii a celui ce inseamna contact, suspect sau cel care este infectat Covid. Ce era foarte clar, era foarte clar ca coordonatorul sectorului sau managerul unitatii era cel care facea acea lista in care spunea care sunt persoanele care beneficiaza de acest supliment de risc. O parte erau remunerati de la Casa de Asigurari, o parte cum sunt medicii de primire urgenta, rezidentii, ambulanta , Smurdul, erau platiti de Ministerul Sanatatii".