Ministrul Sanatatii, despre cresterea numarului de pacienti COVID la terapie intensiva: "Pregatim si alte spitale de rezerva"

"Ramanem in continuare precauti, ramanem in continuare in acelasi registru, in adaptarea paturilor de terapie intensiva in diferite unitati spitalicesti. Adaptam unitatile spitalicesti din judetele care au un numar crescut de cazuri si aici ne referim la Arges, Dambovita, Prahova, Brasov, Galati si Municipiul Bucuresti, dar in acelasi timp pregatim si centre zonale unde pot fi preluati pacienti de terapie intensiva care nu mai au loc in aceste judete", a declarat Nelu Tataru luni la Digi 24, intrebat daca este ingrijorat de cresterea numarului pacientilor la ATI.El a precizat ca nu ne putem baza doar pe spitalele de rezerva care sunt in pregatire pentru a fi preluati acesti pacienti si a indemnat, din nou, oamenii sa respecte regulile de protectie."In acest context avem si paturi de terapie intensiva pe care le transformam in acest moment, cum sunt Timisoara, Cluj, Targu-Mures si pregatim si alte spitale de rezerva, haideti sa spunem o a treia sau a patra linie care sa poata prelua la un moment dat. Nu vreau sa ne lasam in aceasta baza. Aceasta pandemie nu se transeaza in unitatile medicale, in unitatile medicale se transeaza tratarea si salvarea vietii acestor pacienti infectati. Sa nu ajungem la un numar mare de pacienti infectati si acest lucru depinde foarte mult de respectarea regulilor si repet purtarea mastii de protectie in spatii inchise, dezinfectantul si distantarea fizica", a completat Tataru.Ministrul Sanatatii a mai spus ca "in conditiile in care respectam toate aceste reguli vom observa un platou al numarului de cazuri si apoi o scadere a cazurilor de la o zi la alta. Daca nu respectam aceste reguli, atunci vom asista la o aglomerare a cazurilor in spitale".Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni alte 823 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus confirmate in ultimele 24 de ore - dupa prelucrarea a 8.045 de teste - bilantul celor diagnosticati cu COVID-19 ajungand la 54.009. In acelasi interval s-au inregistrat 19 decese, numarul total fiind de 2.432. In prezent, la Terapie Intensiva sunt internati 419 pacienti.