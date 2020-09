Ministrul Sanatatii, despre evolutia epidemiei de coronavirus: "Luna septembrie va reprezenta o adevarata provocare"

Luna septembrie reprezinta "o adevarata provocare", potrivit ministrului."Noi am avut o prima faza sau o cocoasa, cum imi place sa spun, pana am inceput masuri de relaxare care eram pe panta descendenta, 15 mai, dupa cum bine stiti, prima saptamana a lunii iunie au fost cele mai putine cazuri, 120 - 130 - 140 de cazuri noi de la o zi la alta. Resectarea unor reguli, odata cu relaxarea, acea criza in care exista acea curent,in care exista acea bagatelizare in care noi plateam succesul gestionarii primelor luni de pandemie, aparitia unor influenceri care indemnau la nerespectarea unor reguli, lipsa unei legislatii in perioada in care 5000 de persoane pozitive au solicitat externarea sau nu au fost de acord cu internarea, urmarea, inceputul lunii august in care a trebuit sa gestionam efectele celor aproape 5000 si a insemnat o munca titanica.Am luat tot ce inseamna medicina scolara si am detasat la DSP-uri tocmai pentru a face acele anchete si pentru a aduce la zi efectiv cati avem noi, ce s-a intamplat cu cei vechi, cati au infectat cei vechi si inca suntem in derularea acelor anchete. Cat am decis, am putut gestiona bine si foarte bine aceasta pandemie. Cand nu am mai decis, interventia parlamentului, interventia Avocatului Poporului a facut sa intervina acea deznadejde si in randul corpului medical, acea oboseala, dar si incurajarea celor care nu respectau si nu credeau in existenta acestei pandemii", a declarat Nelu Tataru, la Antena 3, vineri seara.Ministrul Sanatatii este de parere ca luna septembrie este una de incercare, mai ales ca au aparut noi masuri de relaxare odata cu deschiderea restaurantelor, teatrelor si cinematografelor."Suntem in situatia in care am gestionat cea de-a doua faza a primului val, urmand ca luna septembrie sa reprezinte o adevarata provocare prin masurile de relaxare noi, cinematografe, restaurante, teatre, revenirea populatiei dinconcediu, aglomerarea mijloacelor de transport in comun, inceperea scolii, campania electorala, alegerile locale. Este o perioada pe care trebuie sa o gestionam nu numai noi, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei, Ministerul Economiei, ci toata populatia, septembrie fiind o luna de incercare. Noi gestionam tot ce vine din populatie ca infectie, ca anchete epidemiologice ca si tratamente, populatia civila trebuie sa respecte niste reguli ca transmiterea comunitara sa scada, iar noi sa avem un numar mic de cazuri noi care sa ajunga in unitatile medicale si sa nu suprapopulam nici unitatile de urgenta, nici terapiile intensive", a declarat Nelu Tataru.Ministrul a anuntat ca inca suntem in primul val pandemic."Suntem in primul val pandemic. Ministerul adapteaza in fiecare zi, in fiecare saptamana, functie de evolutie, numarul de paturi, numarul de paturi ATI, doteaza paturile ATI, adapteaza spitalele suport in functie de simptomatologii, respecta acel ordin pe propunerea legislativa in care asimptomaticul. Cred ca sunt niste norme bine puse la punct, ne ramane doar sa le respectam, iar in perioada imediat urmatoare avem aceasta luna septembrie care este o piatra de incercare. Speram sa putem avea in octombie - noiembrie o evaluare a cazurilor noi", a mai precizat Tataru.