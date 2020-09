Ministrul Sanatatii, despre evolutia infectarilor cu COVID-19: Efectul scolii il vom vedea la sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie

Referitor la copilul adus de la Buzau la Bucuresti si internat la Terapie Intensiva, Tataru a reiterat ca este in stare buna, nefiind intubat."Stiam de acest pacient de ieri, parintii infectati COVID, el cu o patologie de tip pediatrica de supra infectare, in contextul in care prezenta si un test pozitiv. E in stare buna, este neintubat. Nu avem cunostinta de alti copii, nici nu avem raportati. In acest moment, in Bucuresti sunt 30 de paturi ATI pentru copii, din care patru sunt pentru nou-nascuti. La nivel national sunt in jur de 67 de paturi, mai avem inca 17 paturi in evaluare, la spitalele judetene, pentru copii", a afirmat Nelu Tataru.El a mentionat ca, in total, sunt 1.050 de paturi de ATI complet dotate pentru pacientii cu COVID, iar joi sunt 460 de pacienti in Terapie Intensiva.Intrebat daca, in conditiile in care va creste numarul de infectari, inclusiv la copii, se vor lua noi masuri, Tataru a spus: "Evolutia ne va arata si masurile, poate si restrictive, care vor fi impuse. Noi speram sa mentinem platoul de 1.500 - 1.600 de infectari si evaluarea sa o facem nu numai zilnic, saptamanal si la cele doua saptamani. Efectul scolii il vom vedea la sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie".Tataru a mentionat ca va discuta cu directorul Institutului National de Sanatate Publica, intrebat fiind despre afirmatiile acestuia conform carora recomandarea transmisa Ministerului Sanatatii legata de ghidul sanitar pentru scoli a fost ca elevii nu trebuie sa poarte masca in clasa, ci doar profesorii."Acest ghid este evaluat de Grupul Tehnico-Stiintific. Opinia mea este ca masurile care trebuie pastrate sunt masca, distantarea si dezinfectantul, precum si circuitele care trebuie sa existe atat in scoala, cat si pe holuri.... O sa am o discutie, din cate am avut eu ultima data cu dansa opinia era cea generala", a declarat Tataru.