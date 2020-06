Ministrul Sanatatii, despre nereguli privind achizitiile din pandemie: Daca exista dubii trebuie sa se faca verificari

Ziare.

"Banuiesc ca exista suspiciuni, ca altfel nu cred ca s-ar... Vreau sa cred ca nu e asa, dar banuiesc ca sunt niste sesizari. Si atunci trebuie verificate toate. (...) Daca exista unele dubii, atunci banuiesc ca trebuie sa existe si niste verificari", a spus Nelu Tataru, miercuri seara, la B1 Tv.Tataru afirma ca au fost cazuri in care marfa livrata de catre diversi furnizori de echipamente medicale spitalelor nici nu a fost verificata, el fiind informat de catre unitatile de primiri urgente despre faptul ca aceste echipamente sunt neconforme."S-au primit informatii, noi am facut verificari, s-au retras... Am primit informatii de la unitati de primiri urgente care ne aratau anumite masti de un anumit tip care nu corespundeau. Atunci am cerut verificarea si banuiesc ca sunt si aceste anchete.Am contactat comisii de licitatie, dar si comisii de receptie care trebuiau sa verifice aceste materiale sanitare sau aceste echipamente. (...) Sunt cazuri in care nici nu au verificat marfa sa vada cand le-a ajuns, sa vada daca corespunde. Au fost asemenea informatii pe care le-am pus sa le si verifice si au fost retrase din aceste unitati sanitare", a declarat Tataru.In ceea ce priveste prejudiciul cauzat in urma livrarii unor astfel de echipamente neconforme, ministrul Sanatatii a spus ca prejudiciul ar urma sa fie rambursat sau furnizorul sa livreze marfa care sa corespunda cerintelor.El a mai spus ca, in ceea ce priveste materialele sanitare, "productia interna este o prioritate a actualului Guvern".Nelu Tataru a afirmat, de asemenea, ca "evolutia ne va spune daca o sa avem si o prelungire a starii de alerta sau nu".