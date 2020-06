Ministrul Sanatatii, despre organizarea meciurilor fara spectatori: "O galerie nu poate pastra distantare sociala"

Ziare.

Ministrul Nelu Tataru a explicat, miercuri seara, la Digi 24, de ce raman inchise unele spatii, in cea de-a treia etapa de relaxare, din 15 iunie.Despre restaurante, Tataru a explicat: "Sunt spatii inchise. Incercam o evaluare a spatiilor deschise in care nu avem elementul de aeroflor. Mai avem 15 zile in care putem vedea care sunt rezultatele".De asemenea, ministrul a explicat ca locurile de joaca raman inchise, deoarece exista multe suprafete care se utilizeaza in comun si se poate transmite virusul.Intrebat de ce meciurile se vor derula in continuare fara suporteri, Tataru a declarat: "S-a ales aceasta varianta, avem 1 luna cu reluarea antrenamentelor. In aceasta perioada am vazut si meciuri amicale, urmeaza finalul campionatului, dar fara spectatori. Bucuria unui gol si o galerie nu cred ca poate pastra o distantare sociala. Discutiile avute cu ministrul Sportului, am ajuns la aceasta concluzie, noi am dat doar normele de aplicare in aceasta competitie".De asemenea, Tataru a explicat ca reluarea slujbelor in interiorul lacasurilor de cult nu este luata in calcul pentru 15 iunie.Ministrul Sanatatii a precizat ca deschiderea gradinitelor, creselor si after-school-urilor s-a decis pentru a veni in sprijinul parintilor, data fiind incheierea anului scolar."Pe 12 iunie s-ar fi terminat anul scolar si nu mai putem remunera un parinte care sa stea acasa si astfel am gasit solutia pentru copiii mici. Tine foarte mult de autoritatile locale sa deschida crese, gradinite de stat, dar cu respectarea masurilor", a mai declarat ministrul.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca dupa 15 iunie se pot redeschide mall-urile, fara restaurante si fara locuri de joaca, vor fi posibile evenimente private cu numar limitat de persoane si va fi posibila redeschiderea after-school-urilor si gradinitelor private.