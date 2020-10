Nelu Tataru: 209 pacienti infectati cu noul coronavirus sunt cu intubatie invaziva

"In spitalele suport COVID avem 1.050 de paturi de terapie intensiva complet dotate, in acest moment sunt 613 paturi ocupate, din care avem 209 persoane pe ventilator, cu intubatie invaziva. Noi suntem in momentul in care reevaluam fiecare caz in parte. Indicatiile noastre au fost pentru terapiile intensive de a reeavalua fiecare pacient.Exista si acele paturi de terapie intermediara in care specificam ca acei pacienti care nu sunt pe ventilatie asistata si sunt pe un suport de oxigen, in functie de nivelul de insuficienta respiratorie pot beneficia de aceste paturi de terapie intermediara, celelalte, care sunt complet dotate cu ventilatoare, ramanand pentru cei care trebuie intubati. Evaluarea fiecarui pacient o face medicul curant. Evaluarea fiecarui compartiment de terapie intensiva este in functie de focarele existente in acea localitate sau in judetele din jur", a spus Tataru, dupa ce a efectuat o vizita la Institutul National de Sanatate Publica.Ministrul a afirmat ca va avea luni o intalnire cu medicii de familie in care se va discuta despre posibilitatea ca acestia sa participe la monitorizarea celor aflati in izolare, dar si la anchete epidemiologice."Noi vom avea o discutie si luni cu medicii de familie. Am gasit si solutii atat vizavi de Casa de asigurari de sanatate, cat si cu DSP-urile din localitate pentru a putea participa atat pentru monitorizarea celor aflati in izolare, cat si pentru anchetele epidemiologice", a mentionat Tataru.Intrebat daca medicii de familie ar putea sa fie platiti suplimentar, Tataru a raspuns: "Da. Exista si aceasta alternativa. Vom avea discutii luni. Casa de asigurari pregateste pentru luni o evaluare, la fel si DSP-urile".