Ministrul Sanatatii, despre pacientii tratati pe holuri: As vedea si partea de efort pe care o face acest corp medical

"Menirea noastra este ca fiecare pacient, pana este transferat la o unitate medicala sa primeasca tratamentul adecvat", a afirmat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a fost intrebat, miercuri seara, la B1 TV, despre imaginile cu pacientii care sunt tratati pe holuri si a afirmat: "Acest fenomen se repeta de mai multe saptamani, in conditiile in care, am specificat, aceasta pandemie se trateaza in prespital, nu in spital. Noi primim toti pacientii care vin la spital. Ganditi-va la acest corp medical care, inainte trata 10, acum trateaza 50 pe noapte. Ce vedem aici sunt acele UPU sau acel triaj pe care il facem, dar menirea noastra este ca fiecare pacient care vine, pana este transferat la o unitate medicala sa primeasca tratamentul adecvat, inclusiv oxigenoterapie".Ministrul a explicat ca, indiferent de locul in care este asezat, pacientul este tratat, iar efortul medicilor ar trebui recunoscut."Ceea ce vedem, un pacient asezat intr-un carucior, un pacient asezat pe un scaun, intr-un pat sau pe o targa, este un pacient care beneficiaza de la inceput de un tratament medicamentos, pana va fi transferat intr-o unitate care are locuri disponibile. Aici eu as vedea si partea de efort pe care o face acest corp medical care, dupa cum ati putut vedea, nu spun nimic, trateaza in continuare, chiar daca efortul este maxim, de 8 luni de zile. Noi suntem anuntati, de fiecare spital, in fiecare seara, cate cazuri s-au adunat, cate sunt, cum sunt. Recurgem, apoi, la transferuri intre unitati, cate locuri sunt in Bucuresti, cate locuri sunt in alte spitale limitrofe, cate sunt la distanta. Acestea, din fericire, sunt cazurile usoare si medii, pe care le privim in acest moment", a mai declarat ministrul.Imagini de la Spitalul "Matei Bals" din Capitala, in care pacientii stau pe scaune si primesc oxigen sau stau pe paturi de campanie pe holuri au fost postate pe Facebook , alaturi de comentariul "Terapia intensiva s-a mutat pe holuri", explicatia medicului infectionist Adrian Marinescu fiind ca aceasta este realitatea acestor zile, iar situatii similare exista si in alte unitati medicale.