Ministrul Sanatatii, despre prelungirea starii de alerta: Sper ca parlamentarii nostri sa fie rationali, sa nu gandeasca politic

Intrebat, marti seara, la TVR, ce se va intampla daca starea de alerta nu va trece de Parlament, Tataru a spus: "Eu sper ca parlamentarii nostri sa fie rationali si sa gandeasca strict in contextul pandemiei si nu politic. Ca minister al Sanatatii, ca si Guvern, ca si Presedintie, noi trebuie sa gestionam o situatie, ca este o stare de risc epidemic major, ca este o stare de alerta, noi trebuie sa gestionam aceasta perioada". El a spus ca pasii trebuie respectati pentru a putea ajunge la o viata cvasi-normala.Legat de masurile care vor fi luate dupa 15 iunie, Tataru a explicat ca, avand in vedere ca in 12 iunie se termina scoala si parintii nu vor mai putea sta acasa cu copiii, trebuie gestionata deschiderea creselor, gradinitelor private sau "daca autoritatile locale, dupa cum stiam ca in verile trecute, o gradinita publica putea ramane deschisa sa-i poata prelua pe ceilalti, dar si after school-urile".El a mentionat si deschiderea salilor de fitness, permiterea petrecerilor private cu un numar limitat de persoane. Tataru a spus ca faptul ca numarul pacientilor din terapie intensiva ramane sub 200 de persoane face ca situatia sa poata fi gestionata."Sunt cazuri care nu forteaza capacitatea spitalelor, nu forteaza capacitatea terapiei intensive si nu ne punem problema existentei sau nu a ventilatoarelor care sa asigure un suport ventilator", a adaugat el. Ministrul Sanatatii a afirmat ca va exista o fluctuatie a numarului de cazuri dupa weekendul trecut, dar spera sa nu fie una mare.