Ministrul Sanatatii despre starea de alerta: "Cei care contesta trebuie sa-si revizuiasca atitudinea si pozitia"

Ziare.

com

"Masurile de relaxare tot timpul vor aduce o crestere a numarului de cazuri. Noi trebuie sa gestionam acest numar de cazuri si tocmai de aceea solicit pe aceasta cale ca cei care sunt reticenti sau contesta o masura de alerta sa-si revizuiasca un pic si atitudinea, dar si pozitia. Vrem, nu vrem, suntem intr-o stare de alerta, declarata, decretata sau nu. Realizand ca totusi avem cazuri in comunitate si crescand in ultimele doua zile, atunci avem o justificare", a precizat Nelu Tataru.Acesta a adaugat ca, pentru masurile de relaxare propuse dupa 15 iunie, sunt avute in vedere unele contramasuri, ce pot fi luate rapid, atunci cand starea nu este favorabila.Ministrul Sanatatii se afla vineri intr-o vizita de lucru in judetul Alba, unde verifica modul de acordare a asistentei medicale in Spitalul Judetean de Urgenta din Alba-Iulia si are intalniri cu personalul medical, precum si cu autoritatile sanitare si locale.