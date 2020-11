Ministrul Sanatatii, despre un eventual lockdown: Nu inchizi o tara, inchizi efectiv zonele in care vezi ca transmiterea este accentuata, impunand si alte reguli

Nelu Tataru a fost intrebat, miercuri seara, la B1 TV, despre un eventual lockdown si a afirmat: "Cazurile care vin, sau infectiile care vin, se produc in prespital, nerespectand niste reguli. Ca vrem sau nu vrem, trebuie sa recunoastem. Noi suntem cei care primim aceste cazuri, suntem aceeasi oameni, gestionam medical o pandemie. Cred ca eforturile ar trebui sa fie sustinute si comune. Incercam tot noi sa limitam partea de prespital, introducand acele reguli si uneori pana la carantina. Nu inchizi o tara, inchizi efectiv zonele in care vezi ca transmiterea este accentuata, impunand si alte reguli. Dar carantina este ultima dintre ele".Ministrul a precizat ca, deocamdata, in Bucuresti nu se impune carantinarea."O carantinare a unei localitati implica mai multe, nu neaparat acel indice pe care il avem, cumulat in ultimele 14 zile. Sunt cateva criterii minore, majore, dar sunt criteriile majore de exemplu existenta si ocuparea spitalelor din acea localitate. Sunt punctaje care se fac. De exemplu, daca sunt ocupate peste 90 la suta sectia si terapia intensiva sunt 20 de puncte. Daca sunt ocupate doar sectia sau doar ATI- 15 puncte. In acest moment Bucuresti nu se incadreaza", a mai precizat ministrul.Acesta a explicat ca in Capitala vor fi operationalizate mai multe paturi de ATI in urmatoarele zile: "In urmatoarele zile vom operationaliza mai multe paturi de terapie intensiva. De exemplu, la Monza Metropolitan, in momentul acesta operationalizam 30 de paturi de terapie intensiva si 30 de terapie intermediara plus 12 pentru cazurile medii severe. La Floreasca incercam sa operationalizam un etaj intreg, etajul I pentru terapie intensiva. Sunt si celelalte spitale care au intrat in acest moment, cum este Malaxa, pentru terapie intensiva, Cantacuzino sau Sfanta Maria".Si presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca nu s-a atins scorul, potrivit evaluarii specialistilor, care sa impuna carantinarea municipiului BucurestiCITESTE SI: Caz straniu la Craiova: Doua persoane care se prezentasera pentru un control la o clinica privata au murit in acelasi timp. Cei doi nu se cunosteau. Politistii au pornit o ancheta