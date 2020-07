Ministrul Sanatatii, dupa discutia cu sefii DSP-urilor privind noile cazuri de COVID: "Vom avea doua saptamani dificile pentru reimpunerea masurilor de preventie"

"Dupa cum stiti astazi a intrat in vedere legea izolarii si carantinei. Am discutat nelamuririle privind aceasta lege. Suntem intr-un moment pandemic de crestere progresiva a numarul de cazuri. Vom avea doua saptamani dificile pentru reimpunerea masurilor de preventie. Suntem responsabili pentru o evolutie favorabila a acestei pandemii. Vom avea zile destul de grele pentru a putea ajunge in momentul in care eram acum cinci saptamani.", a precizat ministrul Sanatatii Despre noile cazuri, Tataru a precizat ca "suntem intr-o perioada de crestere usoara a cazurilor noi. Sunt si testarile pentru cazuri noi, sunt si retestarile si testarile pentru cei care vor sa plece in vacanta."Ministerul Sanatatii da asigurari ca se vor face anchete epidemiologice pentru a se identifica focarele de infectie."Medicul este cel care va face acea evaluare clinica radiologica si paraclinica si va dispune izolare sau internarea pacientului. Daca pacientului refuza, DSP-ul va dispune aplicarea unui act administrativ pentru ca pacientul sa fie internat.", a precizat Nelu Tataru.De asemenea, Tataru a anuntat ca "in urmatoarea perioada vom avea nevoie de detasari. Sper ca toti colegii mei sa inteleaga ca e o situatie dificila. Putem face aceasta detasare si involuntar, pentru ca primeaza sanatatea poporului roman."Medicii de familie vor fi implicati pentru supravegherea persoanelor aflate in izolare la domiciliu.