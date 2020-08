Ministrul Sanatatii: Elevii din clasele mici ar trebui sa poarte masca la scoala in mod obligatoriu

"Distanta de un metru este relativa ca niste copii de clasa I, a II-a sau a III-a sa o poata respecta, atunci venim cu obligativitatea acestei masti care trebuie sa existe. Avem aglomerarile acestor copii in pauze, in curtile scolilor. Masca trebuie sa vina ca o regula adusa in joaca, poate, de catre cei care pregatesc acest moment. Este o regula pe care trebuie sa o mentinem", a precizat Tataru, la Realitatea Plus.El a adaugat ca cele trei scenarii despre care s-a vorbit anterior vor fi aplicate in functie de localitate, judet si particularitatea scolii."Avem mai multe scenarii aplicate la nivel local, fiecare localitate isi are particularitatea ei, atunci scenariul se aplica in functie de aceasta zona si de particularitatea acelei scoli pentru fiecare judet in parte. DSP, Inspectoratele Scolare Judetene, Comitetele Judetene pentru coordonarea interventiei decid ce scenariu folosesc pentru fiecare clasa in parte. Noi am vrea sa se faca scoala fata in fata. Nu putem, avem scenariul doi in care cei din clasele zero-IV, clasa a VIII-a, clasa a XII-a, cei care vor avea examene sa participe. Celelalte clase sa participe prin rotatie, odata la doua saptamani, cuplat cu online, astfel incat sa poata parcurge materia", a explicat ministrul.In ceea ce priveste invatamantul superior, Tataru a mentionat ca sunt in pregatire la minister norme pentru "desfasurarea lucrarilor practice, precum si pentru cazarea in caminele studentesti", norme care vor fi gata "cam intr-o saptamana".Cat priveste regulile sanitare care vor trebui respectate la alegerile locale, el a spus ca Ministerul Sanatatii pregateste o Hotarare de Guvern "in care sa facem acel necesar pentru fiecare sectie de vot".