Ministrul Sanatatii estimeaza o crestere a cazurilor de coronavirus: "Internarea si izolarea faceau ca noi sa limitam transmiterea comunitara"

"Suntem intr-o transmitere comunitara, suntem intr-o mare relaxare, ca sa vorbesc asa, si suntem intr-un moment in care nu mai putem obliga internarea sau izolarea pacientilor pozitivi asimptomatici sau cu simptome usoare si medii. Ceilalti cu simptome medii- severe raman internati in spital. In ultimele 24 de ore s-au externat 622 de pacienti. (...) Ingrijorare nu, fiindca este o precautie pe care o avem si am avut-o tot timpul. Poate o lipsa de parghii in acest moment, acele parghii care sunt internarea si izolarea. Acelea faceau ca noi sa limitam acea transmitere comunitara. In acest moment avem o transmitere comunitara care este la nivelul intregii tari", a declarat ministrul Sanatatii , miercuri, la Digi 24.El a afirmat ca estimeaza o crestere a numarului imbolnavirilor, precizand ca nu crede ca va fi o crestere "exagerata". Nelu Tataru a explicat ca, daca oamenii se "incapataneaza" sa nu respecte regulile de distantare sociala si de igiena sau cele privind purtarea mastii de protectie, numarul de imbolnaviri va continua sa creasca."Atata timp cat aceste cazuri nu suprapopuleaza Primirile Urgente sau Unitatile de Terapie Intensiva putem gestiona situatia, dar daca numarul de cazuri creste de la o zi la alta aglomerand aceste spatii, atunci putem trece si la alte masuri si se poate ajunge si la o masura complementara. (...) Cred ca ar fi timpul sa fim luati in serios de acei parteneri ai nostri, ca sunt politici sau nu, care gestioneaza momentul acest ca un moment politic", a mai afirmat ministrul.Nelu Tataru a spus ca, si in lipsa unei legislatii privind izolarea si obligativitatea spitalizarii, trebuie respectata "conduita medicala". "Tratam regiunile separat. Sunt focare de cate 2-3 cazuri aflate in anchete epidemiologice, pana cand sunt testati cei care fac parte din ancheta , ramane ca ceilalti sa respecte masurile de izolare. (...) Chiar daca nu avem in acest moment un cadrul legal (...) avem totusi acea conduita medicala pe care ar trebui sa o respectam", a sustinut ministrul Sanatatii.El a mentionat ca jumatate dintre cei peste doua sute de bolnavi aflati in Terapie Intensiva sunt conectati la aparate si ca dintre acestia sunt cei mai multi pacienti care ajung la deces . Tataru a precizat ca pacientii trebuie sa stie ca, daca ar putea infecta pe altii, fapta intra sub incidenta Codului Penal.Nelu Tataru a adaugat ca nu doreste ca autoritatile sa se transforme "intr-un stat politienesc". In ceea ce priveste judetul Constanta, ministrul Sanatatii a caracterizat zona drept "o mare aglomerare umana" si a sustinut ca a mers la Constanta pentru a vedea stadiul spitalului de campanie, dar si capacitatea unitati sanitare judetene.Intrebat daca s-ar putea reveni la starea de urgenta, ministrul a raspuns ca in acest moment Romania nu se afla "in acel stadiu in care presedintele sa decreteze o stare de urgenta".