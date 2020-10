UPDATE Ministrul Sanatatii: "Inchiderea tarii nu este o solutie". Autoritatile nu iau in calcul carantinarea Capitalei

"Dupa cum stiti, libertatea deciziei dupa anumite valori este la comitetele judetene () sau Comitetul Municipiului Bucuresti pentru coordonarea interventiei. Se merge strict pe acele masuri locale, dar si acele masuri restrictive in vederea scaderii numarului de cazuri noi prin scaderea transmiterii. In contextul in care vom avea o transmitere libera accentuata cu o crestere exponentiala a numarului de cazuri noi se vor lua si alte decizii. Deocamdata, nu avem in discutii carantinarea Bucurestiului", a spus ministrul Sanatatii El considera ca ar trebui respectate restrictiile impuse inca de la inceputul acestei pandemii.Sunt unii specialisti care spun ca ar trebui sa ne inchidem o luna sa scapam de aceasta pandemie. Ce parere aveti?Nelu Tataru: "Sa ne inchidem o luna? Sunt specialisti care cred ca ar trebui sa ne inchidem doua luni.Din punctul meu de vedere cred ca ar trebui sa respectam niste restrictii pe care le-am impus inca de la inceputul acestei pandemii si sa ne gandim la cei de langa noi care nu mai sunt din cauza acestei pandemii, sa ne gandim la cei care sufera si sa ne gandim la un corp medical care in acest moment si ei sunt cu credinta in suflet si in acest moment sunt aceiasi de la inceputul acestei pandemii si merg in continuare si tin sa le multumesc inca o data aici in fata dumneavoastra.Suntem impreuna suntem acolo si eu sper ca cei care ne furnizeaza aceste cazuri si care inainte de a ajunge in spital nu cred in aceste cazuri sa-si reaseze un pic atat atitudinea, cat si discursul."