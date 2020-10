Ministrul Sanatatii: Intr-o perioada cu numeroase provocari e nevoie de echilibru si pastrarea sanatatii mintale

"Pandemia provocata de noul coronavirus a produs multe schimbari in viata noastra din punct de vedere medical, dar si social si economic. Intr-o astfel de perioada cu numeroase provocari este nevoie, mai mult ca oricand, de echilibru si pastrarea sanatatii mintale.In perioada urmatoare va fi nevoie de masuri noi concretizate in programe si investitii pentru imbunatatirea accesului populatiei la servicii de ingrijire a sanatatii mintale", afirma Nelu Tataru.Ziua mondiala a sanatatii mintale este marcata in fiecare an la data de 10 octombrie, prilej de a creste gradul de constientizare si educare a populatiei cu privire la sanatatea mintala.